Гасли: Мое будущее определится через пару недель

С момента возвращения в AlphaTauri в августе 2019 года Пьер Гасли стабильно добивается хороших результатов. В связи с этим слухи сватают француза в разные команды, а сам он говорит о желании второй раз попробовать свои силы в Red Bull.

Нынешнее соглашение Гасли с австрийцами рассчитано до 2023 года, однако сам он пока не подтверждает, что останется в AlphaTauri.

«Мы с Марко уже поговорили, но этот разговор останется между нами, – сказал Гасли. – Ситуация простая: у меня контракт с Red Bull и я очень хорошо выступаю за AlphaTauri. Я доволен нашей работой, но, конечно, хотел бы бороться за более высокие позиции. Это не значит, что я недоволен нынешней командой, просто есть цель, которой я хочу достичь.

Вопрос с командой на 2022 год не будет решен в ближайшие дни. Мое будущее в руках Red Bull и я уверен, что в течение пары недель все станет понятно».