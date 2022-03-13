Гасли: Mercedes выглядит слабее, чем раньше
Пилот AlphaTauri считает, что доминировавшая последние годы команда Mercedes сейчас столкнулась с трудностями
По ходу второй части предсезонных тестов Формулы 1, которые прошли с 10 по 12 марта в Бахрейне, гонщику AlphaTauri удалось на протяжении нескольких кругов «посоревноваться» с пилотом Mercedes Льюисом Хэмилтоном.
Гасли отметил, что смог понять, изменилось ли поведение автомобиля во время следования за другим болидом. Француз также добавил, что, по его мнению, у Mercedes есть определенные сложности, которые могут помешать «Серебряным стрелам» доминировать.
«Было действительно весело и интересно провести этот мини-заезд: я был удивлен, что смог побороться с Хэмилтоном на протяжении нескольких кругов, – рассказал Гасли. – Могу сказать, что сейчас стало гораздо проще сделать за машинами соперника, чем в прошлом году, и это меня радует.
Я знаю, что нам предстоит проделать много работы относительно скорости и баланса болида. Но я вижу, что Льюису тоже непросто – думаю, им есть, над чем поработать, чтобы принять участие в борьбе за первые позиции. Мне кажется, Mercedes не в такой хорошей форме, как в прошлом.
Тем не менее, это все еще тесты, которые проводятся, чтобы выяснить, как извлечь максимум из машины».
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