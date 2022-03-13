Билеты
Войти
Motorsport Network
part of
TV Jobs Билеты
Скачать приложения
© 2022 Motorsport Network. Все права защищены.
TV Jobs Билеты
Предыдущая / McLaren: На тестах все пошло не по плану Следующая / Анализ: что мы узнали о силе команд на тестах в Бахрейне
Формула 1 / Предсезонные тесты в Бахрейне Новости

Гасли: Mercedes выглядит слабее, чем раньше

Пилот AlphaTauri считает, что доминировавшая последние годы команда Mercedes сейчас столкнулась с трудностями

Кемаль Шенгюл
Автор:
, редактор
Соавтор:
Александра Шубина
, редактор
Гасли: Mercedes выглядит слабее, чем раньше
Нажмите, чтобы загрузить аудиоплеер

По ходу второй части предсезонных тестов Формулы 1, которые прошли с 10 по 12 марта в Бахрейне, гонщику AlphaTauri удалось на протяжении нескольких кругов «посоревноваться» с пилотом Mercedes Льюисом Хэмилтоном. 

Гасли отметил, что смог понять, изменилось ли поведение автомобиля во время следования за другим болидом. Француз также добавил, что, по его мнению, у Mercedes есть определенные сложности, которые могут помешать «Серебряным стрелам» доминировать.

«Было действительно весело и интересно провести этот мини-заезд: я был удивлен, что смог побороться с Хэмилтоном на протяжении нескольких кругов, – рассказал Гасли. – Могу сказать, что сейчас стало гораздо проще сделать за машинами соперника, чем в прошлом году, и это меня радует.

Я знаю, что нам предстоит проделать много работы относительно скорости и баланса болида. Но я вижу, что Льюису тоже непросто – думаю, им есть, над чем поработать, чтобы принять участие в борьбе за первые позиции. Мне кажется, Mercedes не в такой хорошей форме, как в прошлом.

Тем не менее, это все еще тесты, которые проводятся, чтобы выяснить, как извлечь максимум из машины».

Читайте также:
 
Поделились
McLaren: На тестах все пошло не по плану
Предыдущая новость

McLaren: На тестах все пошло не по плану
Следующая новость

Анализ: что мы узнали о силе команд на тестах в Бахрейне

Анализ: что мы узнали о силе команд на тестах в Бахрейне
Кемаль Шенгюл Больше от
Кемаль Шенгюл
Новые беды Haas: самолет с имуществом не долетел до Бахрейна
Формула 1

Новые беды Haas: самолет с имуществом не долетел до Бахрейна

Три команды Ф1 определили график работы на тестах в Бахрейне
Формула 1

Три команды Ф1 определили график работы на тестах в Бахрейне

Экс-сотрудник Ferrari: Алонсо заставлял нас чувствовать себя идиотами
Формула 1

Экс-сотрудник Ferrari: Алонсо заставлял нас чувствовать себя идиотами

Самое важное:

Пилоты Ф1 рассказали, где они хотели бы гоняться вместо Сочи
Формула 1 Формула 1

Пилоты Ф1 рассказали, где они хотели бы гоняться вместо Сочи

Стартовая решетка Формулы 1 по итогам тестов в Бахрейне
Формула 1 Формула 1

Стартовая решетка Формулы 1 по итогам тестов в Бахрейне

Андретти: Ф1 изменила отношение к нашему проекту
Формула 1 Формула 1

Андретти: Ф1 изменила отношение к нашему проекту

Анализ: что мы узнали о силе команд на тестах в Бахрейне
Формула 1 Формула 1

Анализ: что мы узнали о силе команд на тестах в Бахрейне

Подпишитесь на нашу новостную рассылку
Приложение Motorsport.com
Серия
Motorsport Network
Свяжитесь с нами
© 2022 Motorsport Network. Все права защищены.