Гасли: Mercedes выглядит слабее, чем раньше

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По ходу второй части предсезонных тестов Формулы 1, которые прошли с 10 по 12 марта в Бахрейне, гонщику AlphaTauri удалось на протяжении нескольких кругов «посоревноваться» с пилотом Mercedes Льюисом Хэмилтоном.

Гасли отметил, что смог понять, изменилось ли поведение автомобиля во время следования за другим болидом. Француз также добавил, что, по его мнению, у Mercedes есть определенные сложности, которые могут помешать «Серебряным стрелам» доминировать.

«Было действительно весело и интересно провести этот мини-заезд: я был удивлен, что смог побороться с Хэмилтоном на протяжении нескольких кругов, – рассказал Гасли. – Могу сказать, что сейчас стало гораздо проще сделать за машинами соперника, чем в прошлом году, и это меня радует.

Я знаю, что нам предстоит проделать много работы относительно скорости и баланса болида. Но я вижу, что Льюису тоже непросто – думаю, им есть, над чем поработать, чтобы принять участие в борьбе за первые позиции. Мне кажется, Mercedes не в такой хорошей форме, как в прошлом.

Тем не менее, это все еще тесты, которые проводятся, чтобы выяснить, как извлечь максимум из машины».