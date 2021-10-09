Гасли: Машина словно ожила!

Пьер Гасли стал одним из героев субботнего дня на Гран При Турции. В дождевой утренней тренировке он показал лучшее время, а в квалификации стал пятым, что для AlphaTauri также весьма неплохо.

Более того, из-за штрафа для Льюиса Хэмилтона Гасли поднялся на одну позицию и теперь начнет гонку со второго ряда стартового поля. По словам француза, причиной успехов стала серьезная перенастройка машины, которая прошла очень успешно.

«Я очень доволен, так как вчера было нелегко, – признался гасли. – У машины была ярко выраженная недостаточная поворачиваемость. Мне не нравился такой баланс, так что я попросил о многочисленных изменениях в настройках, но в итоге команда предоставила мне сегодня очень быструю машину.

И утром, и после обеда я испытывал удовольствие от вождения. Машина словно ожила, я показал пятое время, что делает эту субботу для нас одной из лучших. Я совсем немного проиграл Шарлю Леклеру и Максу Ферстаппену, так что с нетерпением жду завтрашнюю гонку».