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Формула 1 / Новость

Гасли: Когда Стролл сзади – шанс аварии 50%

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Гасли: Когда Стролл сзади – шанс аварии 50%
Автор:
, редактор
2 дек. 2019 г., 09:37

Пилот Toro Rosso резко раскритиковал соперника после Гран При Абу-Даби, на котором лишился шестого места в чемпионате.

Пьер Гасли завершил Гран При Абу-Даби на 18-м месте, проиграв Карлосу Сайнсу борьбу за шестую позицию в чемпионате. На первом круге француз столкнулся с Лэнсом Строллом, после чего почти минуту провел в боксах, дожидаясь замены переднего крыла и носового обтекателя. После этого Гасли уже не смог вернуться в борьбу. 

После финиша Гасли всю вину за контакт возложил на Стролла, хотя судьи сочли эпизод гоночным инцидентом.

«Когда позади тебя Стролл, 50% шанс на то, что что-то пойдет не так, – сказал Пьер. – По тому, что я видел, Лэнс все разрушил. Просто сломал мне последнюю гонку сезона столкновением в первом повороте. Это бесит. Я с первого круга оказался в круге позади всех и до конца гонки молился о выезде сейфти-кара».

Гасли считает, что без этого инцидента смог бы опередить Сайнса.

«Отвратительно, что все так вышло, – сказал француз в эфире Canal+. – У нас явно был потенциал, чтобы отстоять шестое место. Такие вещи раздражают.

Это ужасно. У нас был хороший темп, хорошая машина, и если посмотреть на то, каким финишировал Сайнс, и чего добился Даниил [Квят], то видно, что у нас был потенциал к хорошему результату».

Сайнс вырвался на десятое место на последнем круге, благодаря чему на одно очко опередил Гасли в чемпионате. Напарник Гасли Квят, стартовавший в двух позициях позади француза, финишировал девятым.

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Об этой статье

Серия Формула 1
Пилоты Пьер Гасли
Автор Иван Матушкин

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