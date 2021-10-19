Гасли: Кочки в Остине стали хуже прежнего, но я их не боюсь

На этой неделе Формула 1 впервые с начала пандемии отправится за пределы Европы и Ближнего Востока – в Техасе пройдет Гран При США. Чуть ранее на «Трассу Америк» уже приезжали участники MotoGP, и тогда одной из главных тем стал неровный и кочковатый асфальт.

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Руководитель гонок Ф1 Майкл Маси заверил, что следил за ситуацией и уже попросил разобраться с самыми опасными кочками, однако гонщик AlphaTauri Пьер Гасли уверен, что этот фактор все равно проявит себя.

«Думаю, нас ждет весьма непростой уик-энд, – объяснил француз. – Я смотрел за MotoGP: все неровности, которые были во время нашей последней гонки там [в 2019 году], стали только хуже.

Из-за этого потребуется компромисс с настройками, но какой точно, можно будет понять только на месте. Не могу сказать, что это сильно меня волнует, так как наша машина хорошо работает в любых условиях. Нам просто нужно избежать неприятностей, и тогда получится продолжить погоню за Alpine в чемпионате».

Маси со своей стороны отметил: «После гонки 2019 года большую часть покрытия заменили. Это должно помочь избежать тех проблем, что были два года назад.

Но те места, на которые обратили внимание мотогонщики, находятся на старом асфальте. На этой неделе (до Гран При Турции – прим.ред.) в Остине побывал инспектор FIA Тони Котман для составления отчета.

Для нас на трассе произведут кое-какие изменения, они в курсе наших вопросов. Часть кочек срежут, время еще есть. Они сделают то, что возможно с учетом графика».

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