Гасли: Хотел бы, чтобы Red Bull строили вокруг меня, как вокруг Ферстаппена

Пьер Гасли начинал сезон-2019 в составе Red Bull, однако его результаты не соответствовали ожиданиям команды и в августе его перевели в Toro Rosso. Француз отлично провел вторую часть сезона в младшей команде и завоевал первый подиум в карьере.

По словам Гасли, на его результатах в Red Bull сказалось особое отношение команды к Максу Ферстаппену.

«Быть его напарником непросто, – сказал Гасли в интервью Autosprint. – Каждый хотел бы, чтобы команду настолько строили под него, как Red Bull под Ферстаппена. Тем не менее нельзя забывать, что Формула 1 это командный спорт. Ты побеждаешь лишь тогда, когда вся команда работает хорошо».