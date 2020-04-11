Гасли: Хотел бы, чтобы Red Bull строили вокруг меня, как вокруг Ферстаппена
Поделились
Комментарии
Пилот AlphaTauri признался, что на его результатах в Red Bull сказалась заточенность команды под его напарника
Пьер Гасли начинал сезон-2019 в составе Red Bull, однако его результаты не соответствовали ожиданиям команды и в августе его перевели в Toro Rosso. Француз отлично провел вторую часть сезона в младшей команде и завоевал первый подиум в карьере.
По словам Гасли, на его результатах в Red Bull сказалось особое отношение команды к Максу Ферстаппену.
«Быть его напарником непросто, – сказал Гасли в интервью Autosprint. – Каждый хотел бы, чтобы команду настолько строили под него, как Red Bull под Ферстаппена. Тем не менее нельзя забывать, что Формула 1 это командный спорт. Ты побеждаешь лишь тогда, когда вся команда работает хорошо».
В то же время Гасли верит, что сможет прибавить в случае возвращения в команду: «Я мог и должен был справиться лучше в прошлом году. Если бы я вернулся туда сейчас, точно выступал бы лучше, потому что многому научился. Но в этом сезоне я буду выступать за AlphaTauri и посвящу ей все свои силы».
Читайте также:
Следующая новость
Загрузить комментарии
Об этой статье
|Серия
|Формула 1
|Пилоты
|Макс Ферстаппен В Магазин , Пьер Гасли
|Команды
|AlphaTauri В Магазин , Red Bull Racing В Магазин
|Автор
|Кемаль Шенгюл
Гасли: Хотел бы, чтобы Red Bull строили вокруг меня, как вокруг Ферстаппена
Поделились
Комментарии
База данных
25 июн. - 28 июн.
Самое читаемое
Расписание
Формула 1
- Формула 1
- WEC
- MotoGP
Билеты
Партнер проекта
Партнер проекта
|
25 июн. - 28 июн.Билеты
|
2 июл. - 5 июл.Билеты
|
16 июл. - 19 июл.Билеты
|
30 июл. - 2 авг.Билеты
|
27 авг. - 30 авг.Билеты
|
3 сент. - 6 сент.Билеты
Слайд-шоу