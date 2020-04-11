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Гасли: Хотел бы, чтобы Red Bull строили вокруг меня, как вокруг Ферстаппена

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Гасли: Хотел бы, чтобы Red Bull строили вокруг меня, как вокруг Ферстаппена
Автор:
, редактор
11 апр. 2020 г., 12:44

Пилот AlphaTauri признался, что на его результатах в Red Bull сказалась заточенность команды под его напарника

Пьер Гасли начинал сезон-2019 в составе Red Bull, однако его результаты не соответствовали ожиданиям команды и в августе его перевели в Toro Rosso. Француз отлично провел вторую часть сезона в младшей команде и завоевал первый подиум в карьере. 

По словам Гасли, на его результатах в Red Bull сказалось особое отношение команды к Максу Ферстаппену.

«Быть его напарником непросто, – сказал Гасли в интервью Autosprint. – Каждый хотел бы, чтобы команду настолько строили под него, как Red Bull под Ферстаппена. Тем не менее нельзя забывать, что Формула 1 это командный спорт. Ты побеждаешь лишь тогда, когда вся команда работает хорошо».

В то же время Гасли верит, что сможет прибавить в случае возвращения в команду: «Я мог и должен был справиться лучше в прошлом году. Если бы я вернулся туда сейчас, точно выступал бы лучше, потому что многому научился. Но в этом сезоне я буду выступать за AlphaTauri и посвящу ей все свои силы».

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Об этой статье

Серия Формула 1
Пилоты Макс Ферстаппен В Магазин , Пьер Гасли
Команды AlphaTauri В Магазин , Red Bull Racing В Магазин
Автор Кемаль Шенгюл

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