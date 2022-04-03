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Формула 1 Новости

Гасли: Хочется, чтобы в Netflix не искажали образы гонщиков

Пилот AlphaTauri хоть и не столкнулся с большими проблемами во время съемок сериала, но все равно осуждает наличие специально придуманных моментов

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Гасли: Хочется, чтобы в Netflix не искажали образы гонщиков
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Сериал компании Netflix под названием Drive To Survive, повествующий о сезонах Формулы 1, оказался довольно популярным – особенно в США, откуда, по словам руководителей чемпионата, пришло много новых болельщиков. Однако нередко в документальном многосерийном фильме придумывают не существовавшие в реальности сюжетные линии и излишне драматизируют. Гонщики Ф1 часто отмечали, что такая ситуация их не очень устраивает, а глава серии Стефано Доменикали даже отметил, что поговорит с Netflix, дабы в будущем в эпизодах подобных фальсификаций больше не было.

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Еще одним пилотом, высказавшимся против придуманных «сюжеток», оказался Пьер Гасли – правда, у француза оказалось чуть меньше претензий, чем у многих других гонщиков. 

«Я не видел весь сериал, только первые два эпизода, – приводит слова Гасли GPFans. – Можно отчетливо заметить, что некоторые сцены как бы придуманы для шоу. Не знаю, как Netflix ладит с другими парнями. С нашей с Юки стороны, все было нормально – не могу сказать, что наши проблемы были как-то преувеличены. Но, очевидно, как пилот я не хочу быть показан тем, кем я не являюсь на самом деле. Думаю, это наша главная просьба».

Напомним, что действующий чемпион Макс Ферстаппен отказался сниматься в сериале в прошлом году и не собирается делать этого в нынешнем как раз из-за «лжи».

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