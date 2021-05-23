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Формула 1 / Гран При Монако Новость

Гасли: Исход борьбы с Феттелем решил сантиметр

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, Главный редактор

Пилоты AlphaTauri и Aston Martin с удовольствием вспомнили свою короткую дуэль на подъеме к Казино в середине гонки

Гасли: Исход борьбы с Феттелем решил сантиметр

Одним из ярких эпизодов Гран При Монако была борьба Себастьяна Феттеля и Пьера Гасли за 5-ю позицию в момент возвращения немца на трассу после пит-стопа. Для четырехкратного чемпиона мира на кону стояло сразу две позиции, которые гонщик Aston Martin смог отыграть у Гасли и Льюиса Хэмилтона благодаря более позднему заезду на пит-лейн. И благодаря решительным действиям Феттеля на подъеме к повороту Казино, по которому два болида некоторое время мчались бок о бок, немец смог закрепиться на 5-м месте.

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В интервью после финиша гонка оба пилота весьма эмоционально рассказали о случившемся.

«Я подошел к Себу после гонки и сказал: чувак, был бы ты на один сантиметр ближе ко мне – и уже не проскользнул бы, – прокомментировал этот эпизод Гасли. – Когда я проехал первый поворот и увидел его рядом, то надеялся, что он оставит мне место – но в этот момент не было ясности, кто из нас окажется впереди. Это была весьма плотная и жесткая борьба – но честная. Мы смогли разъехаться и продолжить гонку. А вот если бы я был чуть более агрессивен, думаю, мы в итоге оба оказались бы в бухте.

На первом отрезке я был в целом доволен своим темпом и тем, что я не слишком сильно отстал от Норриса. После пит-стопа с прогревом жестких шин были ужасные проблемы – мне удалось защитить позицию от Льюиса, а вот появление Себастьяна впереди стало не слишком приятным сюрпризом. Но после финиша на 6-м месте я не собираюсь жаловаться и переживать».

По словам Феттеля, речь шла не об одном, а о нескольких десятках сантиметрах – но пилот Aston Martin также согласился, что борьба с гонщиком AlphaTauri была плотной и не слишком простой.

«Когда я выехал на подъем к Казино, Пьер оказался у меня в мертвой зоне – и я мог только предполагать, где он находится, – рассказал немец. – Как он мне рассказал после финиша, он не был уверен, что я вижу его и оставлю ему место. Я оставил ему это место – но в то же самое время на свежих шинах мне важно было остаться на чистой стороне трассы, не собрать на покрышки резиновых червяков. И в итоге на торможении перед Казино я оказался впереди то ли на полкорпуса, то ли даже на четверть корпуса впереди – и благодаря этому смог проскочить следующий поворот первым».

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Об этой статье

Серия Формула 1
Этап Гран При Монако
Пилоты Себастьян Феттель , Пьер Гасли
Автор Кирилл Качнов

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