Гасли и Цунода продолжат выступать за AlphaTauri в 2022 году
Автор: Филип Клерен
Команда из Фаэнцы объявила, что сохранит состав своих пилотов неизменным
Если в том что Пьер Гасли останется в AlphaTauri, сомнений не было, то кандидатура его напарника выглядела не столь очевидной. Юки Цунода быстро доказал, что со скоростью у него все в порядке, однако далеко не всегда ему удавалось демонстрировать свой максимум и избегать ошибок.
Тем не менее, в компании Red Bull – как и в случае со «старшей» командой, где оставили в составе Серхио Переса – предпочли стабильность состава в условиях коренной смены регламента. Наверняка сказался и фактор Honda, которая хоть и покидает Ф1 в конце 2021-го, но продолжит поддерживать производство своих моторов силами нового подразделения «Быков».
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Гасли и Цунода продолжат выступать за AlphaTauri в 2022 году
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