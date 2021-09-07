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Формула 1 Новости

Гасли и Цунода продолжат выступать за AlphaTauri в 2022 году

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Команда из Фаэнцы объявила, что сохранит состав своих пилотов неизменным

Гасли и Цунода продолжат выступать за AlphaTauri в 2022 году

Если в том что Пьер Гасли останется в AlphaTauri, сомнений не было, то кандидатура его напарника выглядела не столь очевидной. Юки Цунода быстро доказал, что со скоростью у него все в порядке, однако далеко не всегда ему удавалось демонстрировать свой максимум и избегать ошибок. 

Тем не менее, в компании Red Bull – как и в случае со «старшей» командой, где оставили в составе Серхио Переса – предпочли стабильность состава в условиях коренной смены регламента. Наверняка сказался и фактор Honda, которая хоть и покидает Ф1 в конце 2021-го, но продолжит поддерживать производство своих моторов силами нового подразделения «Быков».

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Хэмилтон: Боттас – мой лучший напарник!

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Хэмилтон: Боттас – мой лучший напарник!
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