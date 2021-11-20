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Формула 1 / Гран При Катара Новости

Гасли ездил в Q1 на Medium, а в Q2 – на Soft. Зачем?

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, главный редактор

В этот уик-энд возможность стартовать на Medium и иметь больше вариантов по тактике – не приоритет для пилота AlphaTauri

Гасли ездил в Q1 на Medium, а в Q2 – на Soft. Зачем?

Став 4-м в квалификации Гран При Катара, Пьер Гасли в очередной (уже 6-й раз) повторил свой лучший субботний результат. Но внимание на себя обратили как итоговая позиция пилота AlphaTauri, так и выбор французом шин на ранних стадиях.

В первом сегменте Гасли использовал только покрышки Medium, а во втором – только состав Soft. Хотя обычно пилоты поступают наоборот: в самом начале квалификации обувают наиболее мягкую резину (чтобы снизить риск оказаться в числе 5-ти худших), а в начале второго сегмента пытаются показать как можно лучшее время на шинах средней жесткости (в погоне за правом стартовать на Medium и иметь больше вариантов по тактике). Пилот AlphaTauri по окончании субботних заездов объяснил, что у него были свои приоритеты.

«Я не хотел стартовать на Medium. Ведь разгон к первому повороту весьма долгий – и с самого начала для меня было очевидно, что надо любыми способами повысить свои шансы на удачный старт. Приложить максимум усилий, чтобы оказаться как можно выше к концу первого круга. От этого мы и плясали при выборе шин на разные сегменты».

Показать хороший результат французу не помешала поломка переднего крыла на последних минутах третьего сегмента – из-за этого гонщик был вынужден остановить болид на трассе.

«Я действовал агрессивнее обычного на выходе из 15-го поворота – и в этот момент внезапно крыло просто развалилось и сразу же пробило правую переднюю шину. Еще надо пересмотреть этот эпизод – но я бы не сказал, что был избыточно агрессивен с выездом на поребрик. В целом нет секрета в том, что наше переднее крыло ломается легче, чем у соперников. У меня оно ломалось на поребриках в Бахрейне, в Монце, в Сочи… Так что, похоже, оно просто весьма хрупкое…»

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