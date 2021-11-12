По итогам пятницы в Сан-Паулу Пьер Гасли опередил только соперникам из топ-команд, Mercedes и Red Bull. При этом ему удалось оставить позади гонщиков Ferrari и McLaren и вновь, как и в Мексике шесть дней назад, занять пятое место.

Как рассказал сам гонщик, начало уик-энда совсем не предвещало столь высокой скорости.

«Я невероятно доволен, – признался Пьер в интервью Sky Sports. – Дело в том, что тренировка вышла для нас сложной. Я не чувствовал себя за рулем уверенно и часто ошибался. Начало квалификации складывалось похожим образом, но я постарался сосредоточиться на своем пилотаже и разобраться с проблемой. И в итоге проехал один из своих лучших кругов – именно потому, что было непросто. Баланс не соответствовал моим ожиданиям, но я смог сделать все правильно, потому очень доволен».

Он добавил: «Иногда все работает как надо, и ты просто проезжаешь свой круг. Но сегодня у меня не было обычной уверенности. Кажется, помог опыт – в своем первом сезоне Ф1 я бы точно не смог сделать что-то подобное. Но сейчас получилось, и это здорово».

При этом, по словам Гасли, в гонке он ждет серьезной конкуренции со стороны тех, кого обогнал в пятницу: «Отрыв от тех, кто впереди, будет еще больше. Мне важно будет как можно лучше справиться с первым поворотом, гонка будет короткой, важно получить как можно более высокую позицию на старте в воскресенье.

У Льюиса [Хэмилтона] будет штраф за замену мотора, потому если в субботу получится просто удержаться там, где я есть, это уже принесет четвертое место.

Но мы понимаем, что Ferrari и McLaren будут всерьез давить на нас. Обгонять здесь не так просто, потому мы постараемся сделать все возможное, чтобы они остались позади».

На прошлом этапе в Мехико Пьер уже стартовал пятым и смог закончить гонку на четвертом месте.

Дополнительная информация: Филип Клерен