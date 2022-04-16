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Формула 1 Новости

Гасли: Буду шокирован, если Монако пропадет из календаря Ф1

Пилот AlphaTauri считает, что чемпионату нужно попробовать сохранить исторические этапы

Джонатан Нобл
Автор:
, редактор Ф1 (Global)
Гасли: Буду шокирован, если Монако пропадет из календаря Ф1
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В апреле Формула 1 анонсировала проведение Гран При Лас-Вегаса в 2023 году, и незадолго до этого объявления чемпионат также продлил контракты с некоторыми промоутерами еще на несколько лет вперед – например, речь идет о этапах в Катаре и американском Остине. В связи с этими событиями серия стремительно приближается к лимиту в 24 гонки на сезон, и при таких обстоятельствах Ф1 рискует пожертвовать какими-либо историческими этапами в угоду новым.

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К тому же, глава чемпионата Стефано Доменикали ясно дал понять, что даже классические трассы должны заслужить место в календаре. Эти разговоры вызвали предположение, что Монако может быть одним из этапов, находящихся под угрозой, в том числе потому что княжество – в качестве исключения – платит взнос за проведение Гран При на особых условиях.

Гонщик AlphaTauri Пьер Гасли не готов был бы смириться с потерей такого важного исторического уик-энда. «Исключение Монако из календаря было бы немного шокирующим, – отметил француз. – Вероятно, это самая знаковая гонка в мире. О Монако знают все – даже те, кто не интересуются чемпионатом, потому что королевство на слуху, будь то в связи с гонками или с проходящими тут вечеринками. Это очень важный уик-энд и, вероятно, самая сложная трасса сезона – и мой любимый трек.

У меня особая привязанность к историческим местам. У меня есть домашняя гонка, да и Монако будто тоже домашний этап, а трек в Спа – ближайший из зарубежных к моему родному городу, так что там у меня тоже много фанатов. Так что лично я надеюсь, что у нас получится сохранить все эти этапы на ближайшие несколько лет».

Президент автомобильного клуба Монако Мишель Боэри отметил, что новая сделка с Ф1 обязательно будет заключена. «В прессе писали, что у нас могут быть проблемы с организацией Гран При после 2022 года, – цитирует Боэри La Gazette de Monaco. – Подразумевалось, что взносы, требуемые Liberty Media, слишком высоки для Монако, и поэтому этапа больше не будет. Но это неправда. Мы все еще ведем переговоры с ними и должны сейчас заключить контракт. Я могу гарантировать, что Гран При будет проводиться и после 2022 года. Я не знаю, подпишем мы контракт на три года или на пять лет. Но это уже детали».

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