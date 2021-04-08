Гасли: AlphaTauri везде будет бороться с McLaren и Ferrari

Пьер Гасли стал пятым в квалификации Гран При Бахрейна, из прочих середняков уступив лишь Шарлю Леклеру на Ferrari. В гонке француз уже на старте повредил машину и не боролся за высокие позиции.

Однако его напарник Юки Цунода при старте с 13-го места сумел финишировать девятым в дебютном Гран При. Гасли считает, что показанного AlphaTauri темпа точно хватит, чтобы бороться с лучшими середняками за третье место в Кубке конструкторов.

«Думаю, при том темпе, что мы показывали вес уик-энд, мы ведем борьбу с Ferrari и McLaren, что здорово, – сказал Гасли. – Думаю, мы будем бороться с ними на всех трассах».

В прошлом году AlphaTauri стала седьмой в чемпионате, несмотря на победу Гасли на Гран При Италии.