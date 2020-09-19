Гасли: AlphaTauri нацелена поравняться с Red Bull
Напарник Даниила Квята уверен, что их команда больше не собирается быть младшей сестрой коллектива из Милтон-Кинс
Прошлым летом Пьер Гасли был возвращен из Red Bull в Toro Rosso из-за неудовлетворительных результатов. Зимой команду переименовали в AlphaTauri, а в этом сезоне Гасли принес ей первую победу с новым названием и вторую за всю историю.
Слухи связывают француза с возвращением в Red Bull, а сам он считает, что теперь и проект из Фаэнцы достаточно амбициозен для больших успехов.
«В AlphaTauri есть явное желание и амбиции, – сказал Гасли. – Ситуация совсем не та, что была у Toro Rosso с Red Bull. Да, сейчас Red Bull – главная команда из двух. Но AlphaTauri нацелена в какой-то момент поравняться с ними».
В то же время скорого прогресса Гасли не ждет: «Думаю, наша база хочет заработать собственный статус в Ф1. Это не однолетний проект, и мы знаем, как много времени нужно, чтобы построить собственную идентичность и обрести статус в Ф1.
Потребуется время, но больше это не сестринская команда Red Bull. Теперь она хочет завоевать собственное место в Ф1».
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Об этой статье
|Серия
|Формула 1
|Пилоты
|Пьер Гасли
|Команды
|AlphaTauri
|Автор
|Джонатан Нобл