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Формула 1 Новость

Слухи: Гасли нацелился вытеснить Риккардо из McLaren

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, Ответственный редактор

Репортер Sky Sports Тед Кравиц намекнул, что французский пилот рассчитывает перейти из AlphaTauri в более сильную команду

Слухи: Гасли нацелился вытеснить Риккардо из McLaren

После неудачной попытки закрепиться в Red Bull в 2019 году Пьеру Гасли удалось спасти карьеру, став лидером Toro Rosso / AlphaTauri. Прошлогодняя победа в Монце и еще несколько подиумов укрепили позиции гонщика, однако гоночный консультант Red Bull Хельмут Марко уже не раз говорил, что Гасли находится на своем месте и может не надеяться на возвращение в «старшую» команду. 

Одно время в паддоке циркулировали слухи об интересе Пьера, которого не устраивала сложившаяся ситуация, к переходу в Alpine – однако там в итоге предпочли продолжить сотрудничество с Эстебано Оконом. 

Однако сплетни вокруг Гасли на этом не закончились. По ходу недавнего Гран При в Сильверстоуне журналист Тед Кравиц поделился с поклонниками Ф1 новой байкой. На канале Sky Sports он регулярно подводит итоги каждого дня уик-энда, обобщая всю информацию о выступлении того или иного пилота. При этом благодаря хорошим контактам в паддоке Тед зачастую рассказывает о том, что сложно узнать обычному болельщику. 

В этот раз, анализируя события субботы, Кравиц позволил себе крайне любопытное высказывание. Формально он начал рассуждения с положения в общем зачете, где Гасли на тот момент всего на одно очко отставал от Даниэля Риккардо из McLaren. Однако затем репортер дал понять, что борьба между двумя этими пилотами может идти за нечто большее.

«Пьер Гасли пытается переиграть Даниэля Риккардо, – сказал Тед. – Для Риккардо этот уик-энд складывается неплохо, но сейчас между гонщиками всего одно очко в таблице.

Гасли сражается отчаянно, он очень хочет навязать борьбу Риккардо, пусть даже у того более быстрая машина. Гасли всячески рассчитывает получить выгоду от тех сложностей, которые Риккардо сейчас испытывает в McLaren.

Ему это нужно, чтобы попробовать взять верх по итогам сезона. Посмотрим, получится ли у него».

Для Риккардо переход в McLaren принес ощутимые сложности: австралиец пока не может найти общий язык с машиной и угнаться за своим напарником Ландо Норрисом. 

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При этом в Сильверстоуне Даниэль финишировал пятым, тогда как Гасли не смог заработать очков – после этого разрыв между ними в таблице разом вырос до 11 баллов.  

Формально на 2022 год оба гонщика связаны контрактами. В Red Bull традиционно не раскрывает сроки действия соглашений со своими пилотами, однако источники говорят, что контракт Гасли действует до конца 2023 года. 

Сам француз, говоря о свое будущем, отметил: «Сейчас у меня нет никаких идей. Мы должны будем обсудить это с Red Bull и лично с Хельмутом. 

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Ранее Пьер уже говорил об интересе со стороны других команд. Он подтвердил, что даже после заполнения нескольких вакансий на 2022 год такая картина сохраняется.

«Да, интерес есть, – отметил 25-летний пилот. – Я стараюсь показывать все, что могу, принося AlphaTauri максимальные результаты. Полагаю, сейчас мы выступаем весьма неплохо.

Надо двигаться вперед, изучая самые привлекательные варианты. Окончательное решение за Red Bull, в переговорах с ними мы и определим путь дальнейшего движения».

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