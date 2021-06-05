Квалификация Гран При Азербайджана позволила Пьеру Гасли повторить лучший результат в карьере: гонщик стал четвертым, причем уступил поула Шарля Леклера три с небольшим десятых, а от Макса Ферстаппена и вовсе отстал на 0,002 секунды.

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Француз рассказал, что мог бы, наверное, добиться большего – но и такому результату очень рад. А самое удивительное, темп машины AT02 на городской трассе в Баку оказался сюрпризом даже для самой команды.

«Сегодня мы по-настоящему сражались за поул с Ferrari, Mercedes и Red Bull, – сказал гасли после завершения сессии. – Прежде с нами никогда не случалось ничего подобного. До конца второго сектора я был вровень с ними, а проиграл только на последней длинной прямой.

Даже удивительно, насколько здорово сегодня ехала машина. Я не знаю, что позволило показать такой результат. С самого начала сезона – Монако не в счет, там совершенно особые условия – нашим слабым местом были медленные повороты. Здесь других почти нет, однако мы очень сильны. Надо внимательно разобраться, что позволило ехать так быстро».

Пьер добавил: «Жаль, конечно, что мне не хватило самой малости, чтобы опередить Макса. В таких ситуациях ты всегда раздумываешь о том, что мог бы проехать чуть лучше. Но в любом случае мы очень сильно провели квалификацию. Наверное, у нас был шанс даже оказаться в первом ряду, опередив [Льюиса] Хэмилтона, но все равно очень доволен. Команда отлично работает по ходу этого уик-энда».

Гасли признался, что рассчитывает сразиться за хороший результат и в гонке: «Важно отметить, что мы сберегли свежий комплект жестких шин, что дает нам больше тактической гибкости. Из-за этого в квалификации у нас было меньше мягких сликов, всего один комплект на третий сегмент.

Думаю, гонка получится интересной. Мы не ведем борьбу в чемпионате – а раз так, надо брать максимум от уик-энда, когда ваша машина едет хорошо».

На прошлом этапе в Монако Гасли финишировал на шестой позиции.