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Формула 1 Новость

Гасли: Не хочу видеть заголовки о своем будущем

Гонщик AlphaTauri признал, что Серхио Перес заслужил продления контракта с Red Bull – но отметил, что это сильно ударило по его собственным амбициям

Александр Кабановский
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, Ответственный редактор
Гасли: Не хочу видеть заголовки о своем будущем
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Спустя пару дней после победы Переса в Монако «Быки» анонсировали продление сотрудничества с гонщиком до конца 2024 года. Одним из тех, кто больше всего проиграл от этой новости, стал Пьер Гасли – француз сам метил на место напарника Макса Ферстаппена.

Общаясь с репортерами в преддверии Гран При Азербайджана, Гасли рассказал, что объявление о контракте мексиканца не стало для него новостью – гоночный консультант Хельмут Марко рассказал все заранее.

«Знаете, это логичный шаг, – признал Пьер. – Я здраво смотрю на ситуацию, потому не слишком удивился. Перес делает все то, что им нужно от второго пилота. Он отлично проводит сезон, он быстр, у него есть опыт и кое-какая спонсорская поддержка. К тому же, он отлично вписался в команду. 

Но все это неизбежно влияет на мою карьеру и на мои амбиции. Сейчас мы обсуждаем с Хельмутом, что будет лучше для нас и как мы будем двигаться вперед».

Но на все уточняющие вопросы Гасли отвечать не стал, объяснив: «Сейчас я не хочу говорить. На этот год с моим контрактом все ясно, а остальное мы как раз обговариваем. Мне не хочется рассказывать вам больше, так как нет желания видеть заголовки о своем будущем. Придет время – вы все узнаете. Пока мне правда нечего добавить».

Слухи прочат француза в McLaren на замену Даниэлю Риккардо и даже в Mercedes на место Льюиса Хэмилтона. в Red Bull уже давно сказали, что не станут мешать его переходу.

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Гонщик добавил: «Хорошо хоть, что есть какая-то определенность. Теперь я точно знаю, что происходит. Мне бы не хотелось оказаться в такой ситуации в ноябре или декабре. В этом плане нынешний вариант куда лучше.

Не знаю, можно ли назвать мою позицию сильной, но сейчас я рассматриваю все варианты. Понятно, что команда [AlphaTauri] хочет сохранить меня. Но мне надо понять, как все работает. Так что общение продолжается.

Я всегда отдаю команде все, что в моих силах. Мы вместе проходим нынешние непростые времена, когда не настолько быстры, как хотелось бы. И не настолько, как в прошлом году. Тогда мы постоянно стартовали рядом с Шарлем Леклером. Просто поразительно, как все может поменяться за год. Он теперь сражается за титул, а мы – за попадание в десятку».

В семи первых Гран При Гасли заработал всего шесть очков. Год назад он финишировал в Баку третьим – пока это последний подиум 26-летнего пилота. 

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Дополнительная информация: Джонатан Нобл

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