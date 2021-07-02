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Формула 1 Новость

Гасли подтвердил интерес со стороны других команд

Француз подогрел интерес к ситуации на трансферном рынке Ф1

Гасли подтвердил интерес со стороны других команд

Будущее Пьера Гасли остается неопределенным – француз очень здорово смотрится в AlphaTauri, однако не раз намекал, что был бы не прочь оказаться в более сильной команде.

Недавно гоночный консультант Хельмут Марко исключил возвращение Пьера в «старший» коллектив Red Bull – что лишь усилили слухи вокруг гонщика.

Одно время считалось, что Гасли интересен Alpine, но недавно команда продлила контракт с другим французом, Эстебаном Оконом, и вакансий там не осталось.   

При этом сам Пьер, рассуждая недавно о возможных вариантах продолжения карьеры, не исключил полного расставания со структурами Red Bull и перехода к конкурентам. 

По ходу Гран При Австрии пилот продвинулся еще дальше: он подтвердил, что со стороны других команд есть заинтересованность в его услугах. 

«Сейчас мне сложно судить о том, какова воля Хельмута, – сказал гонщик на медиа-сессии. – Захотят ли они перевести меня в Red Bull, оставить в AlphaTauri или отпустить в другую команду. Но интерес со стороны [других команд] есть».

Гасли пояснил, что пока может лишь добиваться результатов на трассах, не имея возможности влиять на свое будущее.

«Я пытаюсь показать все, на что способен, – объяснил он. – Надо двигаться вперед с AlphaTauri, а там будет ясно, какие варианты окажутся самыми привлекательными. Конечно, последнее слово остается за Red Bull. Мне предстоит дискутировать с ними о собственном будущем».

Серхио Перес, который перешел в Red Bull с нынешнего сезона, после нескольких не очень уверенных выступлений в первых Гран При смог заметно прибавить и за три последних уик-энда заработал 52 очка – это больше любого из соперников. Шансы, что команда предпочтет оставить мексиканца на 2022-й, сейчас оцениваются весьма высоко.

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Хэмилтон стал лучшим на второй тренировке в Австрии

Предыдущая новость

Хэмилтон стал лучшим на второй тренировке в Австрии
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