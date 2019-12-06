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Формула 1 / Новость

Гэри Андерсон посоветовал Бинотто вернуться на пост технического директора

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Гэри Андерсон посоветовал Бинотто вернуться на пост технического директора
Автор:
, Журналист (Германия)
6 дек. 2019 г., 10:35

Эксперт Формулы 1 Гэри Андерсон уверен, что Скудерия получит много пользы, если решится на кадровые перестановки.

Проведя два сильных сезона под руководством Маурицио Арривабере, Ferrari так и не смогла выиграть титул – и прошлой зимой команду возглавил Маттиа Бинотто, который до того возглавлял технический штаб.

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В 2019-м Скудерия была фаворитом после зимних тестов, однако впервые смогла выиграть гонку только в Бельгии – после летнего перерыва, когда судьба чемпионата фактически была уже решена. 

Эксперт Autosport.com Гэри Андерсон, который был техническим директором в Jordan, Stewart и Jaguar, предложил Скудерии вернуть Бинотто на прежнюю должность, чтобы изменить ситуацию к лучшему. 

«Если бы я отвечал за это, то поставил бы его туда, где он по-настоящему хорош – на пост технического директора, – написал Андерсон в своей новой колонке. – А в руководители повысил бы какого-то другого сотрудника или пригласил бы кого-то со стороны. Нужен человек, который был бы хорош в вопросах политики и бизнеса. 

Ferrari нужно что-то менять. Было бы преувеличением сказать, что сейчас команда выглядит кораблем без капитана. Но мне не кажется, что команда движется в верном направлении. Не хочу ни на кого показывать пальцем, Маттиа Бинотто получил назначение на ответственный пост, и пока его нельзя ни в чем обвинить. Это вопрос к топ-менеджменту».

Он добавил: «Если Ferrari не предпримет что-то в самое ближайшее время, то 2020 год пройдет для нее по тому же сценарию, что и 2019-й. А если учесть, что в сезоне-2021 грядут серьезные перемены в регламенте, нынешний момент особенно важен».

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Об этой статье

Серия Формула 1
Команды Ferrari В Магазин
Автор Кристиан Ниммерфолль

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