Формула 1 Гран При США
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Галерея: Williams выступит в Гран При США на машине с картинками-NFT

Вслед за Haas и Red Bull британцы также показали особую ливрею для уик-энда в Остине. Ее отличают не только большой звездно-полосатый флаг на капоте, но и разбросанные по заднему крылу картинки-NFT от нового спонсора Kraken

Опубликованная
Ливрея Williams FW43 для Гран При США
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Ливрея Williams FW43 для Гран При США

Ливрея Williams FW43 для Гран При США
1 - 3

Фотограф: Williams

Ливрея Williams FW43 для Гран При США

Ливрея Williams FW43 для Гран При США
2 - 3

Фотограф: Williams

Ливрея Williams FW43 для Гран При США

Ливрея Williams FW43 для Гран При США
3 - 3

Фотограф: Williams

Подробнее узнать о популярных до недавнего времени криптографических токенах NFT можно здесь.

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