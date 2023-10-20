Галерея: Williams выступит в Гран При США на машине с картинками-NFT
Вслед за Haas и Red Bull британцы также показали особую ливрею для уик-энда в Остине. Ее отличают не только большой звездно-полосатый флаг на капоте, но и разбросанные по заднему крылу картинки-NFT от нового спонсора Kraken
Ливрея Williams FW43 для Гран При США
Фотограф: Williams
Ливрея Williams FW43 для Гран При США
Фотограф: Williams
Ливрея Williams FW43 для Гран При США
Фотограф: Williams
Подробнее узнать о популярных до недавнего времени криптографических токенах NFT можно здесь.
Стартовая решетка Гран При США
Стартовая решетка Гран При США Стартовая решетка Гран При США
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Стартовая решетка Гран При США
Стартовая решетка Гран При США Стартовая решетка Гран При США
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