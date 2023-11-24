Галерея: все пятничные юниоры Ф1, работавшие в Абу-Даби
Сразу десять молодых (говоря точнее, не имеющих опыта в Гран При) пилотов сели за руль в первой сессии на «Яс-Марине». Мы собрали всех новичков в одну подборку вместе с их машинами – а также темпом по сравнению с партнером по команде
Фелипе Другович, Aston Martin AMR23 (2-й по итогам тренировки / 1-й из новичков; -0,288 от напарника*)
Фотограф: Зак Маугер / Motorsport Images
*здесь и далее результат меньше нуля означает время лучше, а больше нуля – хуже, чем у партнера по команде
Фелипе Другович, Aston Martin F1 Team
Фотограф: Зак Маугер / Motorsport Images
Роберт Шварцман, Ferrari SF-23 (8-й / 2-й; +0,027)
Фотограф: Зак Маугер / Motorsport Images
Роберт Шварцман, Scuderia Ferrari
Фотограф: Марк Саттон / Motorsport Images
Фредерик Вести, Mercedes F1 W14 (11-й / 3-й; +0,743)
Фотограф: Саймон Гэллоуэй / Motorsport Images
Фредерик Вести, Mercedes-AMG
Фотограф: Саймон Гэллоуэй / Motorsport Images
Джек Дуэн, Alpine A523 (13-й / 4-й; +0,145)
Фотограф: Джейк Грант / Motorsport Images
Джек Дуэн, Alpine F1
Фотограф: Сэм Блоксэм / Motorsport Images
Тео Пуршер, Alfa Romeo C43 (14-й / 5-й; +0,640)
Фотограф: Джейк Грант / Motorsport Images
Тео Пуршер, Alfa Romeo F1 Team
Фотограф: Саймон Гэллоуэй / Motorsport Images
Пато О'Уорд, McLaren MCL60 (15-й / 6-й; +0,449)
Фотограф: Гленн Данбар / Motorsport Images
Пато О'Уорд, McLaren
Фотограф: Джейк Грант / Motorsport Images
Джейк Деннис, Red Bull RB19 (16-й / 7-й; -0,036)
Фотограф: Саймон Гэллоуэй / Motorsport Images
Джейк Деннис, Red Bull Racing
Фотограф: Саймон Гэллоуэй / Motorsport Images
Исак Хаджар, Red Bull RB19 (17-й / 8-й; +0,036)
Фотограф: Стивен Ти / Motorsport Images
Исак Хаджар, Red Bull Racing
Фотограф: Саймон Гэллоуэй / Motorsport Images
Зак О'Салливан, Williams FW45 (18-й / 9-й; +0,718)
Фотограф: Зак Маугер / Motorsport Images
Зак О'Салливан, Williams Racing
Фотограф: Зак Маугер / Motorsport Images
Оливер Бирман, Haas VF-23 (20-й / 10-й; +0,107)
Фотограф: Зак Маугер / Motorsport Images
Оливер Бирман, Haas F1 Team
Фотограф: Энди Хон / Motorsport Images
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