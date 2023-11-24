Формула 1 Гран При Абу-Даби
Галерея

Галерея: все пятничные юниоры Ф1, работавшие в Абу-Даби

Сразу десять молодых (говоря точнее, не имеющих опыта в Гран При) пилотов сели за руль в первой сессии на «Яс-Марине». Мы собрали всех новичков в одну подборку вместе с их машинами – а также темпом по сравнению с партнером по команде

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Роберт Шварцман, Ferrari SF-23
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Фелипе Другович, Aston Martin AMR23 (2-й по итогам тренировки / 1-й из новичков; -0,288 от напарника*)

Фелипе Другович, Aston Martin AMR23 (2-й по итогам тренировки / 1-й из новичков; -0,288 от напарника*)
1 - 20

Фотограф: Зак Маугер / Motorsport Images

*здесь и далее результат меньше нуля означает время лучше, а больше нуля – хуже, чем у партнера по команде

Фелипе Другович, Aston Martin F1 Team

Фелипе Другович, Aston Martin F1 Team
2 - 20

Фотограф: Зак Маугер / Motorsport Images

Роберт Шварцман, Ferrari SF-23 (8-й / 2-й; +0,027)

Роберт Шварцман, Ferrari SF-23 (8-й / 2-й; +0,027)
3 - 20

Фотограф: Зак Маугер / Motorsport Images

Роберт Шварцман, Scuderia Ferrari

Роберт Шварцман, Scuderia Ferrari
4 - 20

Фотограф: Марк Саттон / Motorsport Images

Фредерик Вести, Mercedes F1 W14 (11-й / 3-й; +0,743)

Фредерик Вести, Mercedes F1 W14 (11-й / 3-й; +0,743)
5 - 20

Фотограф: Саймон Гэллоуэй / Motorsport Images

Фредерик Вести, Mercedes-AMG

Фредерик Вести, Mercedes-AMG
6 - 20

Фотограф: Саймон Гэллоуэй / Motorsport Images

Джек Дуэн, Alpine A523 (13-й / 4-й; +0,145)

Джек Дуэн, Alpine A523 (13-й / 4-й; +0,145)
7 - 20

Фотограф: Джейк Грант / Motorsport Images

Джек Дуэн, Alpine F1

Джек Дуэн, Alpine F1
8 - 20

Фотограф: Сэм Блоксэм / Motorsport Images

Тео Пуршер, Alfa Romeo C43 (14-й / 5-й; +0,640)

Тео Пуршер, Alfa Romeo C43 (14-й / 5-й; +0,640)
9 - 20

Фотограф: Джейк Грант / Motorsport Images

Тео Пуршер, Alfa Romeo F1 Team

Тео Пуршер, Alfa Romeo F1 Team
10 - 20

Фотограф: Саймон Гэллоуэй / Motorsport Images

Пато О'Уорд, McLaren MCL60 (15-й / 6-й; +0,449)

Пато О'Уорд, McLaren MCL60 (15-й / 6-й; +0,449)
11 - 20

Фотограф: Гленн Данбар / Motorsport Images

Пато О'Уорд, McLaren

Пато О'Уорд, McLaren
12 - 20

Фотограф: Джейк Грант / Motorsport Images

Джейк Деннис, Red Bull RB19 (16-й / 7-й; -0,036)

Джейк Деннис, Red Bull RB19 (16-й / 7-й; -0,036)
13 - 20

Фотограф: Саймон Гэллоуэй / Motorsport Images

Джейк Деннис, Red Bull Racing

Джейк Деннис, Red Bull Racing
14 - 20

Фотограф: Саймон Гэллоуэй / Motorsport Images

Исак Хаджар, Red Bull RB19 (17-й / 8-й; +0,036)

Исак Хаджар, Red Bull RB19 (17-й / 8-й; +0,036)
15 - 20

Фотограф: Стивен Ти / Motorsport Images

Исак Хаджар, Red Bull Racing

Исак Хаджар, Red Bull Racing
16 - 20

Фотограф: Саймон Гэллоуэй / Motorsport Images

Зак О'Салливан, Williams FW45 (18-й / 9-й; +0,718)

Зак О'Салливан, Williams FW45 (18-й / 9-й; +0,718)
17 - 20

Фотограф: Зак Маугер / Motorsport Images

Зак О'Салливан, Williams Racing

Зак О'Салливан, Williams Racing
18 - 20

Фотограф: Зак Маугер / Motorsport Images

Оливер Бирман, Haas VF-23 (20-й / 10-й; +0,107)

Оливер Бирман, Haas VF-23 (20-й / 10-й; +0,107)
19 - 20

Фотограф: Зак Маугер / Motorsport Images

Оливер Бирман, Haas F1 Team

Оливер Бирман, Haas F1 Team
20 - 20

Фотограф: Энди Хон / Motorsport Images

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