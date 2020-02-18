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Формула 1 / Галерея

Галерея: все машины Формулы 1 2020 года

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Галерея: все машины Формулы 1 2020 года
18 февр. 2020 г., 07:51

Накануне официальных предсезонных тестов все команды Формулы 1 рассекретили свои болиды

Слайдер
Список

Mercedes AMG F1 W11

Mercedes AMG F1 W11
1/10

Фотограф: Mercedes AMG

Ferrari SF1000. Гонщики Ferrari Себастьян Феттель и Шарль Леклер, руководитель команды Маттиа Бинотто

Ferrari SF1000. Гонщики Ferrari Себастьян Феттель и Шарль Леклер, руководитель команды Маттиа Бинотто
2/10

Фотограф: Ferrari Ferrari

Red Bull Racing RB15

Red Bull Racing RB15
3/10

Фотограф: Red Bull Content Pool

McLaren MCL35

McLaren MCL35
4/10

Фотограф: McLaren

Renault R.S.20

Renault R.S.20
5/10

Фотограф: Renault

AlphaTauri AT01

AlphaTauri AT01
6/10

Фотограф: Red Bull Content Pool

Racing Point F1 Team RP20. Гонщики Серхио Перес и Лэнс Стролл, руководитель команды Отмар Сафнауэр,

Racing Point F1 Team RP20. Гонщики Серхио Перес и Лэнс Стролл, руководитель команды Отмар Сафнауэр,
7/10

Фотограф: Гленн Данбар / Motorsport Images

Alfa Romeo Racing

Alfa Romeo Racing
8/10

Фотограф: Федерико Базиль / Motorsport Images

Haas VF-20

Haas VF-20
9/10

Williams FW43

Williams FW43
10/10

Фотограф: Williams F1

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