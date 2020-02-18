Галерея: все машины Формулы 1 2020 года
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18 февр. 2020 г., 07:51
Накануне официальных предсезонных тестов все команды Формулы 1 рассекретили свои болиды
Слайдер
Список
Mercedes AMG F1 W11
1/10
Фотограф: Mercedes AMG
Ferrari SF1000. Гонщики Ferrari Себастьян Феттель и Шарль Леклер, руководитель команды Маттиа Бинотто
2/10
Фотограф: Ferrari Ferrari
Red Bull Racing RB15
3/10
Фотограф: Red Bull Content Pool
McLaren MCL35
4/10
Фотограф: McLaren
Renault R.S.20
5/10
Фотограф: Renault
AlphaTauri AT01
6/10
Фотограф: Red Bull Content Pool
Racing Point F1 Team RP20. Гонщики Серхио Перес и Лэнс Стролл, руководитель команды Отмар Сафнауэр,
7/10
Фотограф: Гленн Данбар / Motorsport Images
Alfa Romeo Racing
8/10
Фотограф: Федерико Базиль / Motorsport Images
Haas VF-20
9/10
Williams FW43
10/10
Фотограф: Williams F1
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Об этой статье
|Серия
|Формула 1
Галерея: все машины Формулы 1 2020 года
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