История
Галерея: все команды, выступавшие в Ф1 с моторами Honda
После объявления об альянсе с Aston Martin мы решили вспомнить, кто и с каким успехом прежде сотрудничал с японскими мотористами в Больших Призах
Фотограф: LAT Images
Фотограф: LAT Images
Фотограф: Sutton Images
Фотограф: LAT Images
Фотограф: Sutton Images
Фотограф: Sutton Images
Фотограф: Jordan Grand Prix
Фотограф: Алессио Моргезе
Фотограф: Хазрин Мен Шах
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Фотограф: Энди Хон / Motorsport Images
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В Honda согласились, чтобы Алонсо выступал на Aston с их мотором
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В Honda согласились, чтобы Алонсо выступал на Aston с их мотором
В Honda согласились, чтобы Алонсо выступал на Aston с их мотором В Honda согласились, чтобы Алонсо выступал на Aston с их мотором
Галерея: все команды, выступавшие в Ф1 с моторами Honda
Галерея: все команды, выступавшие в Ф1 с моторами Honda Галерея: все команды, выступавшие в Ф1 с моторами Honda
Официально: Aston перейдет на моторы Honda с 2026 года
Официально: Aston перейдет на моторы Honda с 2026 года Официально: Aston перейдет на моторы Honda с 2026 года
McLaren выступит в Монако в особой ливрее в честь «Тройной короны»
McLaren выступит в Монако в особой ливрее в честь «Тройной короны» McLaren выступит в Монако в особой ливрее в честь «Тройной короны»
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