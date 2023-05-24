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Галерея: все команды, выступавшие в Ф1 с моторами Honda

После объявления об альянсе с Aston Martin мы решили вспомнить, кто и с каким успехом прежде сотрудничал с японскими мотористами в Больших Призах

Такума Сато, Super Aguri SA07-Honda, обгоняет Дженсона Баттона, Honda RA107
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