Предыдущая / Williams раскрыла ливрею машины 2023 года Следующая / «Впереди еще долгая дорога». Элбон попросил не ждать от Williams больших успехов
Формула 1 / Презентация Williams Галерея

Галерея: все фото Williams FW45

Сама машина 2023 года, возможно, будет немного отличаться от показанной на презентации – но ее раскраска будет именно такой

Галерея: все фото Williams FW45
Нажмите, чтобы загрузить аудиоплеер
Читайте также:
Ливрея Williams FW45
Ливрея Williams FW45
1/19

Фотограф: Williams

Деталь ливреи Williams FW45
Деталь ливреи Williams FW45
2/19

Фотограф: Williams

Деталь ливреи Williams FW45
Деталь ливреи Williams FW45
3/19

Фотограф: Williams

Ливрея Williams FW45
Ливрея Williams FW45
4/19

Фотограф: Williams

Ливрея Williams FW45
Ливрея Williams FW45
5/19

Фотограф: Williams

Ливрея Williams FW45
Ливрея Williams FW45
6/19

Фотограф: Williams

Алекс Элбон, Williams
Алекс Элбон, Williams
7/19

Фотограф: Williams

Логан Сарджент, Williams
Логан Сарджент, Williams
8/19

Фотограф: Williams

Джейми Чедвик, Академия Williams
Джейми Чедвик, Академия Williams
9/19

Фотограф: Williams

Зак О'Салливан, Академия Williams
Зак О'Салливан, Академия Williams
10/19

Фотограф: Williams

Олли Грей, Академия Williams
Олли Грей, Академия Williams
11/19

Фотограф: Williams

Франко Колапинто, Академия Williams
Франко Колапинто, Академия Williams
12/19

Фотограф: Williams

Деталь ливреи Williams FW45
Деталь ливреи Williams FW45
13/19

Фотограф: Williams

Деталь ливреи Williams FW45
Деталь ливреи Williams FW45
14/19

Фотограф: Williams

Деталь ливреи Williams FW45
Деталь ливреи Williams FW45
15/19

Фотограф: Williams

Деталь ливреи Williams FW45
Деталь ливреи Williams FW45
16/19

Фотограф: Williams

Деталь ливреи Williams FW45
Деталь ливреи Williams FW45
17/19

Фотограф: Williams

Деталь ливреи Williams FW45
Деталь ливреи Williams FW45
18/19

Фотограф: Williams

Деталь ливреи Williams FW45
Деталь ливреи Williams FW45
19/19

Фотограф: Williams

Поделились
Комментарии

Williams раскрыла ливрею машины 2023 года

«Впереди еще долгая дорога». Элбон попросил не ждать от Williams больших успехов
Williams Больше от
Williams
Будет ли у Williams особая ливрея в цветах Gulf? В компании ответили

Будет ли у Williams особая ливрея в цветах Gulf? В компании ответили

Формула 1
Презентация Williams

Будет ли у Williams особая ливрея в цветах Gulf? В компании ответили Будет ли у Williams особая ливрея в цветах Gulf? В компании ответили

«Впереди еще долгая дорога». Элбон попросил не ждать от Williams больших успехов

«Впереди еще долгая дорога». Элбон попросил не ждать от Williams больших успехов

Формула 1
Презентация Williams

«Впереди еще долгая дорога». Элбон попросил не ждать от Williams больших успехов «Впереди еще долгая дорога». Элбон попросил не ждать от Williams больших успехов

Боттаса "не беспокоит" мнение фанатов Райкконена

Боттаса "не беспокоит" мнение фанатов Райкконена

Прайм
Прайм
Формула 1
Гран При Бразилии

Боттаса "не беспокоит" мнение фанатов Райкконена Боттаса "не беспокоит" мнение фанатов Райкконена

Самое важное:

Техника: как конструкторы Alfa Romeo соединили в С43 идеи Red Bull и Ferrari

Техника: как конструкторы Alfa Romeo соединили в С43 идеи Red Bull и Ferrari

Формула 1

Техника: как конструкторы Alfa Romeo соединили в С43 идеи Red Bull и Ferrari Техника: как конструкторы Alfa Romeo соединили в С43 идеи Red Bull и Ferrari

Баланс, задок и надежность Sauber. В Alfa Romeo раскрыли главные особенности C43

Баланс, задок и надежность Sauber. В Alfa Romeo раскрыли главные особенности C43

Формула 1

Баланс, задок и надежность Sauber. В Alfa Romeo раскрыли главные особенности C43 Баланс, задок и надежность Sauber. В Alfa Romeo раскрыли главные особенности C43

Как изменилась за год машина Alfa Romeo: сравнение С42 и С43

Как изменилась за год машина Alfa Romeo: сравнение С42 и С43

Формула 1

Как изменилась за год машина Alfa Romeo: сравнение С42 и С43 Как изменилась за год машина Alfa Romeo: сравнение С42 и С43

Alfa Romeo едва не подвела нового спонсора

Alfa Romeo едва не подвела нового спонсора

Формула 1

Alfa Romeo едва не подвела нового спонсора Alfa Romeo едва не подвела нового спонсора

Подпишитесь на нашу новостную рассылку
Socials
Приложение Motorsport.com
Серия
Motorsport Network
Свяжитесь с нами
© 2023 Motorsport Network. Все права защищены.