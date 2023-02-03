Галерея: все (две) фото Red Bull RB19
Чемпионы Ф1 опубликовали первые кадры своей машины для нового сезона Ф1. К сожалению, их оказалось совсем немного
Фотограф: Red Bull Content Pool
Фотограф: Red Bull Content Pool
Фотограф: Red Bull Content Pool
Фотограф: Red Bull Content Pool
Фотограф: Red Bull Content Pool
Фотограф: Red Bull Content Pool
Фотограф: Red Bull Content Pool
Фотограф: Red Bull Content Pool
Red Bull показала в Нью-Йорке машину Ф1, назвав ее RB19
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