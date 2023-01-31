Галерея: все фото Haas VF-23
Вот какую раскраску выбрали в американской команде для нового сезона Ф1
Фотограф: Haas F1 Team
Фотограф: Haas F1 Team
Фотограф: Haas F1 Team
Фотограф: Haas F1 Team
Фотограф: Haas F1 Team
Фотограф: Haas F1 Team
Фотограф: Haas F1 Team
Haas первой в Формуле 1 раскрыла ливрею 2023 года. Она черно-белая
Штайнер назвал сезон-23 началом новой эры для Haas
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