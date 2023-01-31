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Формула 1 / Презентация Haas F1 2023 года Галерея

Галерея: все фото Haas VF-23

Вот какую раскраску выбрали в американской команде для нового сезона Ф1

Галерея: все фото Haas VF-23
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Haas VF-23
Haas VF-23
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Фотограф: Haas F1 Team

Haas VF-23
Haas VF-23
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Фотограф: Haas F1 Team

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Haas VF-23
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Фотограф: Haas F1 Team

Haas VF-23
Haas VF-23
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Фотограф: Haas F1 Team

Haas VF-23
Haas VF-23
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Фотограф: Haas F1 Team

Haas VF-23
Haas VF-23
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Фотограф: Haas F1 Team

Haas VF-23
Haas VF-23
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Фотограф: Haas F1 Team

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Haas первой в Формуле 1 раскрыла ливрею 2023 года. Она черно-белая

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