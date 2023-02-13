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Галерея: все фото Aston Martin AMR23

Команда из Сильверстоуна сохранила свою фирменную изумрудную ливрею, а вот сама машина заметно изменилась по сравнению с сезоном-2022

Галерея: все фото Aston Martin AMR23
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Aston Martin AMR23
Aston Martin AMR23
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Фотограф: Aston Martin Racing

Aston Martin AMR23
Aston Martin AMR23
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Фотограф: Aston Martin Racing

Aston Martin AMR23
Aston Martin AMR23
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Фотограф: Aston Martin Racing

Юбилейный логотип на Aston Martin AMR23
Юбилейный логотип на Aston Martin AMR23
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Фотограф: Aston Martin Racing

Aston Martin AMR23
Aston Martin AMR23
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Фотограф: Aston Martin Racing

Aston Martin AMR23
Aston Martin AMR23
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Фотограф: Aston Martin Racing

Aston Martin AMR23
Aston Martin AMR23
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Фотограф: Aston Martin Racing

Aston Martin AMR23
Aston Martin AMR23
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Фотограф: Aston Martin Racing

Лэнс Стролл, Aston Martin Racing
Лэнс Стролл, Aston Martin Racing
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Фотограф: Aston Martin Racing

Фернандо Алонсо, Aston Martin Racing
Фернандо Алонсо, Aston Martin Racing
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Фотограф: Aston Martin Racing

Aston Martin AMR23
Aston Martin AMR23
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Презентация Aston Martin AMR23
Презентация Aston Martin AMR23
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Презентация Aston Martin AMR23
Презентация Aston Martin AMR23
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Детали Aston Martin AMR23
Детали Aston Martin AMR23
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Фотограф: Aston Martin Racing

Детали Aston Martin AMR23
Детали Aston Martin AMR23
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Фотограф: Aston Martin Racing

Детали Aston Martin AMR23
Детали Aston Martin AMR23
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Фотограф: Aston Martin Racing

Детали Aston Martin AMR23
Детали Aston Martin AMR23
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Фотограф: Aston Martin Racing

Детали Aston Martin AMR23
Детали Aston Martin AMR23
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Фотограф: Aston Martin Racing

Детали Aston Martin AMR23
Детали Aston Martin AMR23
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Фотограф: Aston Martin Racing

Детали Aston Martin AMR23
Детали Aston Martin AMR23
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Фотограф: Aston Martin Racing

Детали Aston Martin AMR23
Детали Aston Martin AMR23
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Фотограф: Aston Martin Racing

Детали Aston Martin AMR23
Детали Aston Martin AMR23
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Фотограф: Aston Martin Racing

Детали Aston Martin AMR23
Детали Aston Martin AMR23
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Фотограф: Aston Martin Racing

Детали Aston Martin AMR23
Детали Aston Martin AMR23
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Фотограф: Aston Martin Racing

Детали Aston Martin AMR23
Детали Aston Martin AMR23
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Фотограф: Aston Martin Racing

Детали Aston Martin AMR23
Детали Aston Martin AMR23
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Фотограф: Aston Martin Racing

Детали Aston Martin AMR23
Детали Aston Martin AMR23
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Фотограф: Aston Martin Racing

Детали Aston Martin AMR23
Детали Aston Martin AMR23
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Фотограф: Aston Martin Racing

Детали Aston Martin AMR23
Детали Aston Martin AMR23
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Фотограф: Aston Martin Racing

Детали Aston Martin AMR23
Детали Aston Martin AMR23
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Фотограф: Aston Martin Racing

Детали Aston Martin AMR23
Детали Aston Martin AMR23
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Фотограф: Aston Martin Racing

Детали Aston Martin AMR23
Детали Aston Martin AMR23
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Фотограф: Aston Martin Racing

Детали Aston Martin AMR23
Детали Aston Martin AMR23
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Фотограф: Aston Martin Racing

Детали Aston Martin AMR23
Детали Aston Martin AMR23
34/45

Фотограф: Aston Martin Racing

Детали Aston Martin AMR23
Детали Aston Martin AMR23
35/45

Фотограф: Aston Martin Racing

Детали Aston Martin AMR23
Детали Aston Martin AMR23
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Фотограф: Aston Martin Racing

Детали Aston Martin AMR23
Детали Aston Martin AMR23
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Фотограф: Aston Martin Racing

Детали Aston Martin AMR23
Детали Aston Martin AMR23
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Фотограф: Aston Martin Racing

Детали Aston Martin AMR23
Детали Aston Martin AMR23
39/45

Фотограф: Aston Martin Racing

Детали Aston Martin AMR23
Детали Aston Martin AMR23
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Фотограф: Aston Martin Racing

Детали Aston Martin AMR23
Детали Aston Martin AMR23
41/45

Фотограф: Aston Martin Racing

Детали Aston Martin AMR23
Детали Aston Martin AMR23
42/45

Фотограф: Aston Martin Racing

Детали Aston Martin AMR23
Детали Aston Martin AMR23
43/45

Фотограф: Aston Martin Racing

Детали Aston Martin AMR23
Детали Aston Martin AMR23
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Фотограф: Aston Martin Racing

Детали Aston Martin AMR23
Детали Aston Martin AMR23
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Фотограф: Aston Martin Racing

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