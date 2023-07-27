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Галерея: вот как будет выглядеть «Хунгароринг» после рекорструкции

В рамках нового контракта с Ф1, который действует до 2032 года, владельцы «Хунгароринга» пообещали переделать комплекс боксов и трибуны вдоль стартовой прямой. Вот как изменится автодром в пригороде Будапешта уже к 2024 году

«Хунгароринг» после реконструкции, рендер
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«Хунгароринг» после реконструкции, рендер
«Хунгароринг» после реконструкции, рендер
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Фотограф: Хунгароринг

«Хунгароринг» после реконструкции, рендер
«Хунгароринг» после реконструкции, рендер
2/11

Фотограф: Хунгароринг

«Хунгароринг» после реконструкции, рендер
«Хунгароринг» после реконструкции, рендер
3/11

Фотограф: Хунгароринг

«Хунгароринг» после реконструкции, рендер
«Хунгароринг» после реконструкции, рендер
4/11

Фотограф: Хунгароринг

«Хунгароринг» после реконструкции, рендер
«Хунгароринг» после реконструкции, рендер
5/11

Фотограф: Хунгароринг

«Хунгароринг» после реконструкции, рендер
«Хунгароринг» после реконструкции, рендер
6/11

Фотограф: Хунгароринг

«Хунгароринг» после реконструкции, рендер
«Хунгароринг» после реконструкции, рендер
7/11

Фотограф: Хунгароринг

«Хунгароринг» после реконструкции, рендер
«Хунгароринг» после реконструкции, рендер
8/11

Фотограф: Хунгароринг

«Хунгароринг» после реконструкции, рендер
«Хунгароринг» после реконструкции, рендер
9/11

Фотограф: Хунгароринг

«Хунгароринг» после реконструкции, рендер
«Хунгароринг» после реконструкции, рендер
10/11

Фотограф: Хунгароринг

«Хунгароринг» после реконструкции, рендер
«Хунгароринг» после реконструкции, рендер
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Фотограф: Хунгароринг

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