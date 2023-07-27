Галерея: вот как будет выглядеть «Хунгароринг» после рекорструкции
В рамках нового контракта с Ф1, который действует до 2032 года, владельцы «Хунгароринга» пообещали переделать комплекс боксов и трибуны вдоль стартовой прямой. Вот как изменится автодром в пригороде Будапешта уже к 2024 году
Фотограф: Хунгароринг
Фотограф: Хунгароринг
Фотограф: Хунгароринг
Фотограф: Хунгароринг
Фотограф: Хунгароринг
Фотограф: Хунгароринг
Фотограф: Хунгароринг
Фотограф: Хунгароринг
Фотограф: Хунгароринг
Фотограф: Хунгароринг
Фотограф: Хунгароринг
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