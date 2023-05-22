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Галерея: в Mercedes решили превратить свою базу в гоночный кластер

Команда из Брэкли опубликовала компьютерные изображения того, каким видит будущее своей фабрики: здесь появятся новые жилые и общественные здания

Расширение базы Mercedes F1, рендер
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Расширение базы Mercedes F1, рендер
Расширение базы Mercedes F1, рендер
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Фотограф: Mercedes AMG

Расширение базы Mercedes F1, рендер
Расширение базы Mercedes F1, рендер
2/5

Фотограф: Mercedes AMG

Расширение базы Mercedes F1, рендер
Расширение базы Mercedes F1, рендер
3/5

Фотограф: Mercedes AMG

Расширение базы Mercedes F1, рендер
Расширение базы Mercedes F1, рендер
4/5

Фотограф: Mercedes AMG

Расширение базы Mercedes F1, рендер
Расширение базы Mercedes F1, рендер
5/5

Фотограф: Mercedes AMG

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