Галерея: в Mercedes решили превратить свою базу в гоночный кластер
Команда из Брэкли опубликовала компьютерные изображения того, каким видит будущее своей фабрики: здесь появятся новые жилые и общественные здания
Фотограф: Mercedes AMG
Фотограф: Mercedes AMG
Фотограф: Mercedes AMG
Фотограф: Mercedes AMG
Фотограф: Mercedes AMG
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