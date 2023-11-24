Галерея: Цунода посвятил Тосту специальный шлем для Абу-Даби

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Шлем Юки Цуноды, Scuderia AlphaTauri, Для Гран При Абу-Даби
Фотограф: Red Bull Content Pool
Шлем Юки Цуноды, Scuderia AlphaTauri, Для Гран При Абу-Даби
Фотограф: Red Bull Content Pool
Шлем Юки Цуноды, Scuderia AlphaTauri, Для Гран При Абу-Даби
Фотограф: Red Bull Content Pool
Шлем Юки Цуноды, Scuderia AlphaTauri, Для Гран При Абу-Даби
Фотограф: Red Bull Content Pool
Шлем Юки Цуноды, Scuderia AlphaTauri, Для Гран При Абу-Даби
Фотограф: Red Bull Content Pool
Шлем Юки Цуноды, Scuderia AlphaTauri, Для Гран При Абу-Даби
Фотограф: Red Bull Content Pool
Шлем Юки Цуноды, Scuderia AlphaTauri, Для Гран При Абу-Даби
Фотограф: Red Bull Content Pool
Шлем Юки Цуноды, Scuderia AlphaTauri, Для Гран При Абу-Даби
Фотограф: Red Bull Content Pool
Шлем Юки Цуноды, Scuderia AlphaTauri, Для Гран При Абу-Даби
Фотограф: Red Bull Content Pool
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