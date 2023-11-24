Формула 1 Гран При Абу-Даби
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Галерея: Цунода посвятил Тосту специальный шлем для Абу-Даби

Для австрийского босса AlphaTauri этап на «Яс-Марине» станет прощальным в этом качестве. Гонщик команды изобразил на шлеме из совместное фото

Опубликованная
Шлем Юки Цуноды, Scuderia AlphaTauri, Для Гран При Абу-Даби
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Шлем Юки Цуноды, Scuderia AlphaTauri, Для Гран При Абу-Даби

Шлем Юки Цуноды, Scuderia AlphaTauri, Для Гран При Абу-Даби
1 - 9

Фотограф: Red Bull Content Pool

Шлем Юки Цуноды, Scuderia AlphaTauri, Для Гран При Абу-Даби

Шлем Юки Цуноды, Scuderia AlphaTauri, Для Гран При Абу-Даби
2 - 9

Фотограф: Red Bull Content Pool

Шлем Юки Цуноды, Scuderia AlphaTauri, Для Гран При Абу-Даби

Шлем Юки Цуноды, Scuderia AlphaTauri, Для Гран При Абу-Даби
3 - 9

Фотограф: Red Bull Content Pool

Шлем Юки Цуноды, Scuderia AlphaTauri, Для Гран При Абу-Даби

Шлем Юки Цуноды, Scuderia AlphaTauri, Для Гран При Абу-Даби
4 - 9

Фотограф: Red Bull Content Pool

Шлем Юки Цуноды, Scuderia AlphaTauri, Для Гран При Абу-Даби

Шлем Юки Цуноды, Scuderia AlphaTauri, Для Гран При Абу-Даби
5 - 9

Фотограф: Red Bull Content Pool

Шлем Юки Цуноды, Scuderia AlphaTauri, Для Гран При Абу-Даби

Шлем Юки Цуноды, Scuderia AlphaTauri, Для Гран При Абу-Даби
6 - 9

Фотограф: Red Bull Content Pool

Шлем Юки Цуноды, Scuderia AlphaTauri, Для Гран При Абу-Даби

Шлем Юки Цуноды, Scuderia AlphaTauri, Для Гран При Абу-Даби
7 - 9

Фотограф: Red Bull Content Pool

Шлем Юки Цуноды, Scuderia AlphaTauri, Для Гран При Абу-Даби

Шлем Юки Цуноды, Scuderia AlphaTauri, Для Гран При Абу-Даби
8 - 9

Фотограф: Red Bull Content Pool

Шлем Юки Цуноды, Scuderia AlphaTauri, Для Гран При Абу-Даби

Шлем Юки Цуноды, Scuderia AlphaTauri, Для Гран При Абу-Даби
9 - 9

Фотограф: Red Bull Content Pool

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