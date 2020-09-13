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Формула 1 / Гран При Тосканы / Самое интересное

Галерея: три аварии в Муджелло и их последствия

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Галерея: три аварии в Муджелло и их последствия

На первых кругах сошла треть участников Гран При Тосканы

Первый в истории Гран При Тосканы запомнится сразу несколькими авариями и столкновения. В них было повреждено чуть ли не половина вышедших на старт машин, из-за них дважды пришлось выбрасывать красные флаги – а фотографы во время и после инцидентов смогли сделать запоминающиеся фотографии.

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Макс Ферстаппен после столкновения на первом круге

Макс Ферстаппен после столкновения на первом круге
1/16

Фотограф: Энди Хон / Motorsport Images

Пьер Гасли после столкновения на первом круге

Пьер Гасли после столкновения на первом круге
2/16

Фотограф: Энди Хон / Motorsport Images

Столкновение на первом рестарте

Столкновение на первом рестарте
3/16

Фотограф: Стивен Ти / Motorsport Images

Болид Антонио Джовинацци после столкновения на первом рестарте

Болид Антонио Джовинацци после столкновения на первом рестарте
4/16

Фотограф: Стивен Ти / Motorsport Images

Карлос Сайнс и Кевин Магнуссен после столкновения на первом рестарте

Карлос Сайнс и Кевин Магнуссен после столкновения на первом рестарте
5/16

Фотограф: Гленн Данбар / Motorsport Images

Карлос Сайнс после столкновения на первом рестарте

Карлос Сайнс после столкновения на первом рестарте
6/16

Фотограф: Гленн Данбар / Motorsport Images

Карлос Сайнс и Кевин Магнуссен после столкновения на первом рестарте

Карлос Сайнс и Кевин Магнуссен после столкновения на первом рестарте
7/16

Фотограф: Стивен Ти / Motorsport Images

Деталь болида Карлоса Сайнса после столкновения на первом рестарте

Деталь болида Карлоса Сайнса после столкновения на первом рестарте
8/16

Фотограф: Гленн Данбар / Motorsport Images

Деталь болида Кевина Магнуссена после столкновения на первом рестарте

Деталь болида Кевина Магнуссена после столкновения на первом рестарте
9/16

Фотограф: Гленн Данбар / Motorsport Images

Эвакуация болидов после столкновения на первом рестарте

Эвакуация болидов после столкновения на первом рестарте
10/16

Фотограф: Стивен Ти / Motorsport Images

Эвакуация болида Лэнса Стролла после вылета на 41-м круге

Эвакуация болида Лэнса Стролла после вылета на 41-м круге
11/16

Фотограф: Энди Хон / Motorsport Images

Болид Лэнса Стролла после вылета на 41-м круге

Болид Лэнса Стролла после вылета на 41-м круге
12/16

Фотограф: Энди Хон / Motorsport Images

Эвакуация болида Лэнса Стролла после вылета на 41-м круге

Эвакуация болида Лэнса Стролла после вылета на 41-м круге
13/16

Фотограф: Энди Хон / Motorsport Images

Эвакуация болида Лэнса Стролла после вылета на 41-м круге

Эвакуация болида Лэнса Стролла после вылета на 41-м круге
14/16

Фотограф: Энди Хон / Motorsport Images

Автомобиль Лэнса Стролла после аварии, Racing Point RP20

Автомобиль Лэнса Стролла после аварии, Racing Point RP20
15/16

Фотограф: Энди Хон / Motorsport Images

Болид Лэнса Стролла после вылета на 41-м круге

Болид Лэнса Стролла после вылета на 41-м круге
16/16

Фотограф: Энди Хон / Motorsport Images

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