Галерея: три аварии в Муджелло и их последствия

Первый в истории Гран При Тосканы запомнится сразу несколькими авариями и столкновения. В них было повреждено чуть ли не половина вышедших на старт машин, из-за них дважды пришлось выбрасывать красные флаги – а фотографы во время и после инцидентов смогли сделать запоминающиеся фотографии.

Слайдер Список Макс Ферстаппен после столкновения на первом круге 1 / 16 Фотограф: Энди Хон / Motorsport Images Пьер Гасли после столкновения на первом круге 2 / 16 Фотограф: Энди Хон / Motorsport Images Столкновение на первом рестарте 3 / 16 Фотограф: Стивен Ти / Motorsport Images Болид Антонио Джовинацци после столкновения на первом рестарте 4 / 16 Фотограф: Стивен Ти / Motorsport Images Карлос Сайнс и Кевин Магнуссен после столкновения на первом рестарте 5 / 16 Фотограф: Гленн Данбар / Motorsport Images Карлос Сайнс после столкновения на первом рестарте 6 / 16 Фотограф: Гленн Данбар / Motorsport Images Карлос Сайнс и Кевин Магнуссен после столкновения на первом рестарте 7 / 16 Фотограф: Стивен Ти / Motorsport Images Деталь болида Карлоса Сайнса после столкновения на первом рестарте 8 / 16 Фотограф: Гленн Данбар / Motorsport Images Деталь болида Кевина Магнуссена после столкновения на первом рестарте 9 / 16 Фотограф: Гленн Данбар / Motorsport Images Эвакуация болидов после столкновения на первом рестарте 10 / 16 Фотограф: Стивен Ти / Motorsport Images Эвакуация болида Лэнса Стролла после вылета на 41-м круге 11 / 16 Фотограф: Энди Хон / Motorsport Images Болид Лэнса Стролла после вылета на 41-м круге 12 / 16 Фотограф: Энди Хон / Motorsport Images Эвакуация болида Лэнса Стролла после вылета на 41-м круге 13 / 16 Фотограф: Энди Хон / Motorsport Images Эвакуация болида Лэнса Стролла после вылета на 41-м круге 14 / 16 Фотограф: Энди Хон / Motorsport Images Автомобиль Лэнса Стролла после аварии, Racing Point RP20 15 / 16 Фотограф: Энди Хон / Motorsport Images Болид Лэнса Стролла после вылета на 41-м круге 16 / 16 Фотограф: Энди Хон / Motorsport Images