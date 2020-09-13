Галерея: три аварии в Муджелло и их последствия
На первых кругах сошла треть участников Гран При Тосканы
Первый в истории Гран При Тосканы запомнится сразу несколькими авариями и столкновения. В них было повреждено чуть ли не половина вышедших на старт машин, из-за них дважды пришлось выбрасывать красные флаги – а фотографы во время и после инцидентов смогли сделать запоминающиеся фотографии.
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Макс Ферстаппен после столкновения на первом круге
Фотограф: Энди Хон / Motorsport Images
Пьер Гасли после столкновения на первом круге
Фотограф: Энди Хон / Motorsport Images
Столкновение на первом рестарте
Фотограф: Стивен Ти / Motorsport Images
Болид Антонио Джовинацци после столкновения на первом рестарте
Фотограф: Стивен Ти / Motorsport Images
Карлос Сайнс и Кевин Магнуссен после столкновения на первом рестарте
Фотограф: Гленн Данбар / Motorsport Images
Карлос Сайнс после столкновения на первом рестарте
Фотограф: Гленн Данбар / Motorsport Images
Карлос Сайнс и Кевин Магнуссен после столкновения на первом рестарте
Фотограф: Стивен Ти / Motorsport Images
Деталь болида Карлоса Сайнса после столкновения на первом рестарте
Фотограф: Гленн Данбар / Motorsport Images
Деталь болида Кевина Магнуссена после столкновения на первом рестарте
Фотограф: Гленн Данбар / Motorsport Images
Эвакуация болидов после столкновения на первом рестарте
Фотограф: Стивен Ти / Motorsport Images
Эвакуация болида Лэнса Стролла после вылета на 41-м круге
Фотограф: Энди Хон / Motorsport Images
Болид Лэнса Стролла после вылета на 41-м круге
Фотограф: Энди Хон / Motorsport Images
Эвакуация болида Лэнса Стролла после вылета на 41-м круге
Фотограф: Энди Хон / Motorsport Images
Эвакуация болида Лэнса Стролла после вылета на 41-м круге
Фотограф: Энди Хон / Motorsport Images
Автомобиль Лэнса Стролла после аварии, Racing Point RP20
Фотограф: Энди Хон / Motorsport Images
Болид Лэнса Стролла после вылета на 41-м круге
Фотограф: Энди Хон / Motorsport Images
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