Галерея: тесты Ferrari перед Гран При Австрии
Для проверки новинок Скудерия организовала съемочный день во Фьорано. Вместе с Карлосом Сайнсом на SF-23 на трассе появился Алессандро Пьергвиди на гиперкаре 499P
Фотограф: Давиде Кавацца
Фотограф: Давиде Кавацца
Фотограф: Давиде Кавацца
Фотограф: Давиде Кавацца
Фотограф: Давиде Кавацца
Фотограф: Давиде Кавацца
Фотограф: Давиде Кавацца
Фотограф: Давиде Кавацца
Ferrari проведет съемочный день во Фьорано
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Технический анализ: что Ferrari опробовала на тестах во Фьорано
Технический анализ: что Ferrari опробовала на тестах во Фьорано Технический анализ: что Ferrari опробовала на тестах во Фьорано
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Ferrari проведет съемочный день во Фьорано
Ferrari проведет съемочный день во Фьорано Ferrari проведет съемочный день во Фьорано
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