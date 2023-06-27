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Формула 1 / Гран При Австрии Галерея

Галерея: тесты Ferrari перед Гран При Австрии

Для проверки новинок Скудерия организовала съемочный день во Фьорано. Вместе с Карлосом Сайнсом на SF-23 на трассе появился Алессандро Пьергвиди на гиперкаре 499P

Карлос Сайнс, Ferrari SF-23, съемочный день во Фьорано
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Карлос Сайнс, Ferrari SF-23, съемочный день во Фьорано
Карлос Сайнс, Ferrari SF-23, съемочный день во Фьорано
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Фотограф: Давиде Кавацца

Карлос Сайнс, Ferrari SF-23, съемочный день во Фьорано
Карлос Сайнс, Ferrari SF-23, съемочный день во Фьорано
2/8

Фотограф: Давиде Кавацца

Карлос Сайнс, Ferrari SF-23, съемочный день во Фьорано
Карлос Сайнс, Ferrari SF-23, съемочный день во Фьорано
3/8

Фотограф: Давиде Кавацца

Алессандро Пьергвиди, Ferrari 499P, съемочный день во Фьорано
Алессандро Пьергвиди, Ferrari 499P, съемочный день во Фьорано
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Фотограф: Давиде Кавацца

Карлос Сайнс, Ferrari SF-23, съемочный день во Фьорано
Карлос Сайнс, Ferrari SF-23, съемочный день во Фьорано
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Фотограф: Давиде Кавацца

Карлос Сайнс, Ferrari SF-23, съемочный день во Фьорано
Карлос Сайнс, Ferrari SF-23, съемочный день во Фьорано
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Фотограф: Давиде Кавацца

Карлос Сайнс, Ferrari SF-23, съемочный день во Фьорано
Карлос Сайнс, Ferrari SF-23, съемочный день во Фьорано
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Фотограф: Давиде Кавацца

Карлос Сайнс, Ferrari SF-23, съемочный день во Фьорано
Карлос Сайнс, Ferrari SF-23, съемочный день во Фьорано
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Фотограф: Давиде Кавацца

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