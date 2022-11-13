Билеты
Войти
Motorsport Network
part of
Билеты TV Jobs Watch Shop
Скачать приложения
© 2022 Motorsport Network. Все права защищены.
Билеты TV Jobs Watch Shop
Предыдущая / Окону поменяли мотор, Цунода стартует с пит-лейна Следующая / Галерея: авария Макса и Льюиса после рестарта
Формула 1 / Гран При Бразилии Галерея

Галерея: столкновение Риккардо и Магнуссена в Сан-Паулу

Два пилота не смогли разъехаться в восьмом повороте первого круга

Галерея: столкновение Риккардо и Магнуссена в Сан-Паулу
Нажмите, чтобы загрузить аудиоплеер

Австралиец из McLaren чуть толкнул сзади машину соперника, того закрутило – и вышло так, что на пути неуправляемой Haas оказался оранжевый автомобиль обидчика.

Для Магнуссена это всего второй за карьеру сход на первом круге гонки. Первый был зафиксировал в Бразилии в 2017-м после столкновения с пилотом той же McLaren Стоффелем Вандорном.  

Читайте также:
Столкновение: Даниэль Риккардо, McLaren MCL36, Кевин Магнуссен, Haas VF-22

Столкновение: Даниэль Риккардо, McLaren MCL36, Кевин Магнуссен, Haas VF-22

Фото: Энди Хон / Motorsport Images

Столкновение: Даниэль Риккардо, McLaren MCL36, Кевин Магнуссен, Haas VF-22

Столкновение: Даниэль Риккардо, McLaren MCL36, Кевин Магнуссен, Haas VF-22

Фото: Энди Хон / Motorsport Images

Столкновение: Даниэль Риккардо, McLaren MCL36, Кевин Магнуссен, Haas VF-22

Столкновение: Даниэль Риккардо, McLaren MCL36, Кевин Магнуссен, Haas VF-22

Фото: Энди Хон / Motorsport Images

Столкновение: Даниэль Риккардо, McLaren MCL36, Кевин Магнуссен, Haas VF-22

Столкновение: Даниэль Риккардо, McLaren MCL36, Кевин Магнуссен, Haas VF-22

Фото: Энди Хон / Motorsport Images

Кевин Магнуссен, Haas F1 Team, после столкновения с Даниэлем Риккардо, McLaren

Кевин Магнуссен, Haas F1 Team, после столкновения с Даниэлем Риккардо, McLaren

Фото: Энди Хон / Motorsport Images

Медицинская машина в месте аварии Кевина Магнуссена, Haas F1 Team, и Даниэля Риккардо, McLaren

Медицинская машина в месте аварии Кевина Магнуссена, Haas F1 Team, и Даниэля Риккардо, McLaren

Фото: Энди Хон / Motorsport Images

Поделились
Комментарии
Окону поменяли мотор, Цунода стартует с пит-лейна
Предыдущая новость

Окону поменяли мотор, Цунода стартует с пит-лейна
Следующая новость

Галерея: авария Макса и Льюиса после рестарта

Галерея: авария Макса и Льюиса после рестарта
Кевин Магнуссен Больше от
Кевин Магнуссен
Стартовая решетка Гран При Бразилии Гран При Бразилии
Формула 1

Стартовая решетка Гран При Бразилии

Положение в общем зачете Формулы 1 после спринта в Бразилии Гран При Бразилии
Формула 1

Положение в общем зачете Формулы 1 после спринта в Бразилии

Положение в общем зачете Формулы 1 Гран При Бразилии Гран При Бразилии
Формула 1

Положение в общем зачете Формулы 1 Гран При Бразилии

McLaren Больше от
McLaren
Норрис об отравлении в Бразилии: Не ел два дня, потерял 3,5 кг Гран При Бразилии
Формула 1

Норрис об отравлении в Бразилии: Не ел два дня, потерял 3,5 кг

Риккардо потеряет три стартовые позиции в Абу-Даби за аварию с Магнуссеном Гран При Абу-Даби
Формула 1

Риккардо потеряет три стартовые позиции в Абу-Даби за аварию с Магнуссеном

Alpine согласилась досрочно отпустить Пиастри в McLaren
Формула 1

Alpine согласилась досрочно отпустить Пиастри в McLaren

Самое важное:

Анализ: почему Макса признали виновником аварии с Льюисом
Формула 1 Формула 1

Анализ: почему Макса признали виновником аварии с Льюисом

Эпизод в «эске Сенны» получился неоднозначным, а решение судей вызвало много вопросов. Люк Смит попробовал найти в этой истории зерна истины

Норрис об отравлении в Бразилии: Не ел два дня, потерял 3,5 кг
Формула 1 Формула 1

Норрис об отравлении в Бразилии: Не ел два дня, потерял 3,5 кг

Гонщик рассказал о тех неприятностях, через которые ему пришлось пройти по ходу уик-энда в Сан-Паулу

СМИ: Haas во вторник объявит о контракте с Хюлькенбергом
Формула 1 Формула 1

СМИ: Haas во вторник объявит о контракте с Хюлькенбергом

У немецкой прессы не осталось сомнений, кого команда выбрала своим пилотом – известна даже дата анонса

Кристофферссон завершил чемпионский сезон в WRX победой на «Нюрбургринге»
Ралли-Кросс Ралли-Кросс

Кристофферссон завершил чемпионский сезон в WRX победой на «Нюрбургринге»

Участники мирового ралли-кросса провели заключительный этап сезона, на котором стало известно имя вице-чемпиона

Подпишитесь на нашу новостную рассылку
Приложение Motorsport.com
Серия
Motorsport Network
Свяжитесь с нами
© 2022 Motorsport Network. Все права защищены.