Галерея: столкновение Риккардо и Магнуссена в Сан-Паулу

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Австралиец из McLaren чуть толкнул сзади машину соперника, того закрутило – и вышло так, что на пути неуправляемой Haas оказался оранжевый автомобиль обидчика.

Для Магнуссена это всего второй за карьеру сход на первом круге гонки. Первый был зафиксировал в Бразилии в 2017-м после столкновения с пилотом той же McLaren Стоффелем Вандорном.

Столкновение: Даниэль Риккардо, McLaren MCL36, Кевин Магнуссен, Haas VF-22 Фото: Энди Хон / Motorsport Images

Столкновение: Даниэль Риккардо, McLaren MCL36, Кевин Магнуссен, Haas VF-22 Фото: Энди Хон / Motorsport Images

Столкновение: Даниэль Риккардо, McLaren MCL36, Кевин Магнуссен, Haas VF-22 Фото: Энди Хон / Motorsport Images

Столкновение: Даниэль Риккардо, McLaren MCL36, Кевин Магнуссен, Haas VF-22 Фото: Энди Хон / Motorsport Images

Кевин Магнуссен, Haas F1 Team, после столкновения с Даниэлем Риккардо, McLaren Фото: Энди Хон / Motorsport Images

Медицинская машина в месте аварии Кевина Магнуссена, Haas F1 Team, и Даниэля Риккардо, McLaren Фото: Энди Хон / Motorsport Images