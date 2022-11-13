Галерея: столкновение Риккардо и Магнуссена в Сан-Паулу
Два пилота не смогли разъехаться в восьмом повороте первого круга
Австралиец из McLaren чуть толкнул сзади машину соперника, того закрутило – и вышло так, что на пути неуправляемой Haas оказался оранжевый автомобиль обидчика.
Для Магнуссена это всего второй за карьеру сход на первом круге гонки. Первый был зафиксировал в Бразилии в 2017-м после столкновения с пилотом той же McLaren Стоффелем Вандорном.
Столкновение: Даниэль Риккардо, McLaren MCL36, Кевин Магнуссен, Haas VF-22
Фото: Энди Хон / Motorsport Images
Столкновение: Даниэль Риккардо, McLaren MCL36, Кевин Магнуссен, Haas VF-22
Фото: Энди Хон / Motorsport Images
Столкновение: Даниэль Риккардо, McLaren MCL36, Кевин Магнуссен, Haas VF-22
Фото: Энди Хон / Motorsport Images
Столкновение: Даниэль Риккардо, McLaren MCL36, Кевин Магнуссен, Haas VF-22
Фото: Энди Хон / Motorsport Images
Кевин Магнуссен, Haas F1 Team, после столкновения с Даниэлем Риккардо, McLaren
Фото: Энди Хон / Motorsport Images
Медицинская машина в месте аварии Кевина Магнуссена, Haas F1 Team, и Даниэля Риккардо, McLaren
Фото: Энди Хон / Motorsport Images
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