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Галерея: специальные шлемы пилотов Ferrari для Гран При Италии

Домашний для Скудерии этап ее пилоты проведут в шлемах особой раскраски – у испанца главным цветом станет черный, у монегаска – желтый

Шлемы Шарля Леклера и Карлоса Сайнса, Ferrari, для Гран При Италии
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Шлем Карлоса Сайнса, Ferrari, для Гран При Италии
Шлем Карлоса Сайнса, Ferrari, для Гран При Италии
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Фотограф: Ferrari Ferrari

Шлем Карлоса Сайнса, Ferrari, для Гран При Италии
Шлем Карлоса Сайнса, Ferrari, для Гран При Италии
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Шлем Карлоса Сайнса, Ferrari, для Гран При Италии
Шлем Карлоса Сайнса, Ferrari, для Гран При Италии
3/6

Фотограф: Ferrari Ferrari

Шлем Шарля Леклера, Ferrari, для Гран При Италии
Шлем Шарля Леклера, Ferrari, для Гран При Италии
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Фотограф: Ferrari Ferrari

Шлем Шарля Леклера, Ferrari, для Гран При Италии
Шлем Шарля Леклера, Ferrari, для Гран При Италии
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Фотограф: Ferrari Ferrari

Шлемы Шарля Леклера и Карлоса Сайнса, Ferrari, для Гран При Италии
Шлемы Шарля Леклера и Карлоса Сайнса, Ferrari, для Гран При Италии
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Фотограф: Ferrari Ferrari

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