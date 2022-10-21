Галерея: специальные шлемы пилотов Ф1 для Гран При США
Как минимум пятеро участников этапа в Остине подготовили особые версии раскраски своих шлемов.
Фотограф: Гуаньюй Чжоу
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