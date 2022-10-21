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Формула 1 / Гран При США Галерея

Галерея: специальные шлемы пилотов Ф1 для Гран При США

Как минимум пятеро участников этапа в Остине подготовили особые версии раскраски своих шлемов.

Галерея: специальные шлемы пилотов Ф1 для Гран При США
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Шлем Гуаньюя Чжоу, Alfa Romeo, для Гран При США
Шлем Гуаньюя Чжоу, Alfa Romeo, для Гран При США
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Фотограф: Гуаньюй Чжоу

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