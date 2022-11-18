Галерея: Шварцман провел тренировку Гран При Абу-Даби на Ferrari
Российский пилот во второй раз смог сесть за руль алой F1-75. В этот раз он заменил Карлоса Сайнса – и показал седьмую скорость
Фотограф: Карл Бингэм / Motorsport Images
Фотограф: Карл Бингэм / Motorsport Images
Фотограф: Гленн Данбар / Motorsport Images
Фотограф: Гленн Данбар / Motorsport Images
Фотограф: Карл Бингэм / Motorsport Images
Фотограф: Карл Бингэм / Motorsport Images
Фотограф: Гленн Данбар / Motorsport Images
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