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Формула 1 / Гран При Абу-Даби Галерея

Галерея: Шварцман провел тренировку Гран При Абу-Даби на Ferrari

Российский пилот во второй раз смог сесть за руль алой F1-75. В этот раз он заменил Карлоса Сайнса – и показал седьмую скорость

Галерея: Шварцман провел тренировку Гран При Абу-Даби на Ferrari
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Роберт Шварцман, Ferrari F1-75
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Фотограф: Карл Бингэм / Motorsport Images

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Роберт Шварцман, Ferrari F1-75
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Роберт Шварцман, Ferrari F1-75
Роберт Шварцман, Ferrari F1-75
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Роберт Шварцман, Ferrari F1-75
Роберт Шварцман, Ferrari F1-75
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