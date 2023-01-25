Галерея: Шварцман провел тестовый день во Фьорано
Несмотря на не самую подходящую погоду, россиянин проехал 87 кругов за рулем Ferrari SF21
Роберт Шварцман получил возможность отработать целый день на тестах Скудерии, так как Антонио Джовинацци задержался в США, где проходят финальные испытания нового гиперкара Ferrari.
Петербуржец смог выехать на трассу только в 10 часов утра, так как до этого на асфальте оставался выпавший ночью снег. Интересно, что сессия стала проверкой сил после зимней паузы не только для гонщика, но и для двух ключевых сотрудников команды – главного гоночного инженера Маттео Тониналли и руководителя бригады Карлоса Сайнса Риккардо Адами.
Шварцман проехал 35 кругов до обеда и еще 52 после – в общей сложности это 259 км.
Стоит добавить, что в гараже за тестами наблюдали трое юниоров из Академии Ferrari: Артур Леклер, младший брат Шарля, и две девушки – американка Аурелия Нобелс и испанка Майя Вег.
В среду пилотировать Ferrari SF-21 во Фьорано – если погода не будет против – предстоит Карлосу Сайнсу.
Дополнительная информация: Франко Нуньес
Фотограф: Ferrari Ferrari
Фотограф: Ferrari Ferrari
Фотограф: Ferrari Ferrari
Фотограф: Ferrari Ferrari
Фотограф: Ferrari Ferrari
Фотограф: Ferrari Ferrari
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