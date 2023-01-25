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Галерея: Шварцман провел тестовый день во Фьорано

Несмотря на не самую подходящую погоду, россиянин проехал 87 кругов за рулем Ferrari SF21

Галерея: Шварцман провел тестовый день во Фьорано
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Роберт Шварцман получил возможность отработать целый день на тестах Скудерии, так как Антонио Джовинацци задержался в США, где проходят финальные испытания нового гиперкара Ferrari. 

Петербуржец смог выехать на трассу только в 10 часов утра, так как до этого на асфальте оставался выпавший ночью снег. Интересно, что сессия стала проверкой сил после зимней паузы не только для гонщика, но и для двух ключевых сотрудников команды – главного гоночного инженера Маттео Тониналли и руководителя бригады Карлоса Сайнса Риккардо Адами.

Шварцман проехал 35 кругов до обеда и еще 52 после – в общей сложности это 259 км. 

Стоит добавить, что в гараже за тестами наблюдали трое юниоров из Академии Ferrari: Артур Леклер, младший брат Шарля, и две девушки – американка Аурелия Нобелс и испанка Майя Вег. 

В среду пилотировать Ferrari SF-21 во Фьорано – если погода не будет против – предстоит Карлосу Сайнсу. 

Дополнительная информация: Франко Нуньес

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