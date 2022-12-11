Галерея: Red Bull устроила гоночное шоу на улицах Милтон-Кинса
Команда решила порадовать жителей городка, где расположена ее база – и провела заезды на исторических моделях с участием Макса Ферстаппена и Серхио Переса. Вот как это было
Фотограф: Red Bull Content Pool
Фотограф: Red Bull Content Pool
Фотограф: Red Bull Content Pool
Фотограф: Red Bull Content Pool
Фотограф: Red Bull Content Pool
Фотограф: Red Bull Content Pool
Фотограф: Red Bull Content Pool
Фотограф: Red Bull Content Pool
Фотограф: Red Bull Content Pool
Фотограф: Red Bull Content Pool
Фотограф: Red Bull Content Pool
Фотограф: Red Bull Content Pool
Фотограф: Red Bull Content Pool
Фотограф: Red Bull Content Pool
Фотограф: Red Bull Content Pool
Фотограф: Red Bull Content Pool
Фотограф: Red Bull Content Pool
Фотограф: Red Bull Content Pool
Фотограф: Red Bull Content Pool
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