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Формула 1 / Заезды Red Bull в Милтон-Кинсе Галерея

Галерея: Red Bull устроила гоночное шоу на улицах Милтон-Кинса

Команда решила порадовать жителей городка, где расположена ее база – и провела заезды на исторических моделях с участием Макса Ферстаппена и Серхио Переса. Вот как это было

Галерея: Red Bull устроила гоночное шоу на улицах Милтон-Кинса
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Пилоты Red Bull Racing Макс Ферстаппен и Серхио Перес, глава команды Кристиан Хорнер, технический руководитель Эдриан Ньюи
Пилоты Red Bull Racing Макс Ферстаппен и Серхио Перес, глава команды Кристиан Хорнер, технический руководитель Эдриан Ньюи
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Фотограф: Red Bull Content Pool

Макс Ферстаппен, Red Bull Racing
Макс Ферстаппен, Red Bull Racing
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Фотограф: Red Bull Content Pool

Макс Ферстаппен, Red Bull Racing
Макс Ферстаппен, Red Bull Racing
3/19

Фотограф: Red Bull Content Pool

Макс Ферстаппен, Red Bull Racing
Макс Ферстаппен, Red Bull Racing
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Фотограф: Red Bull Content Pool

Макс Ферстаппен, Red Bull Racing
Макс Ферстаппен, Red Bull Racing
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Фотограф: Red Bull Content Pool

Серхио Перес, Red Bull Racing
Серхио Перес, Red Bull Racing
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Фотограф: Red Bull Content Pool

Болельщики Макса Ферстаппена, Red Bull Racing
Болельщики Макса Ферстаппена, Red Bull Racing
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Фотограф: Red Bull Content Pool

Макс Ферстаппен, Red Bull Racing, с руководителем команды Кристианом Хорнером
Макс Ферстаппен, Red Bull Racing, с руководителем команды Кристианом Хорнером
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Фотограф: Red Bull Content Pool

Серхио Перес, Red Bull Racing
Серхио Перес, Red Bull Racing
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Фотограф: Red Bull Content Pool

Серхио Перес, Red Bull Racing
Серхио Перес, Red Bull Racing
10/19

Фотограф: Red Bull Content Pool

Серхио Перес, Red Bull Racing
Серхио Перес, Red Bull Racing
11/19

Фотограф: Red Bull Content Pool

Кристиан Хорнер, руководитель Red Bull Racing
Кристиан Хорнер, руководитель Red Bull Racing
12/19

Фотограф: Red Bull Content Pool

Макс Ферстаппен, Red Bull Racing
Макс Ферстаппен, Red Bull Racing
13/19

Фотограф: Red Bull Content Pool

Макс Ферстаппен, Red Bull Racing
Макс Ферстаппен, Red Bull Racing
14/19

Фотограф: Red Bull Content Pool

Макс Ферстаппен, Red Bull Racing
Макс Ферстаппен, Red Bull Racing
15/19

Фотограф: Red Bull Content Pool

Макс Ферстаппен, Red Bull Racing
Макс Ферстаппен, Red Bull Racing
16/19

Фотограф: Red Bull Content Pool

Макс Ферстаппен, Red Bull Racing
Макс Ферстаппен, Red Bull Racing
17/19

Фотограф: Red Bull Content Pool

Гоночные машины Red Bull Racing
Гоночные машины Red Bull Racing
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Фотограф: Red Bull Content Pool

Макс Ферстаппен, Red Bull Racing
Макс Ферстаппен, Red Bull Racing
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Фотограф: Red Bull Content Pool

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