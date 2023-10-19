Галерея: Red Bull проведет Гран При США в ливрее, нарисованной болельщиком

«Я помню, как узнал про конкурс, – рассказал победитель. – Это было во время второй тренировки в Майами. Я впервые приехал на Ф1 и увидел другую специальную ливрею, нарисованную обычным аргентинцем, таким, как я.

Вернувшись в гостиницу, я разузнал все про проект для болельщиков и стал разрабатывать раскраску для Остина. Источником вдохновения для меня стали звезды и полосы в национальных американских цветах».

Ливрея Red Bull RB19 для Гран При США 1 - 8 Фотограф: Red Bull Content Pool Ливрея Red Bull RB19 для Гран При США 2 - 8 Фотограф: Red Bull Content Pool Ливрея Red Bull RB19 для Гран При США 3 - 8 Фотограф: Red Bull Content Pool Ливрея Red Bull RB19 для Гран При США 4 - 8 Фотограф: Red Bull Content Pool Ливрея Red Bull RB19 для Гран При США 5 - 8 Фотограф: Red Bull Content Pool Ливрея Red Bull RB19 для Гран При США 6 - 8 Фотограф: Red Bull Content Pool Ливрея Red Bull RB19 для Гран При США 7 - 8 Фотограф: Red Bull Content Pool Ливрея Red Bull RB19 для Гран При США 8 - 8 Фотограф: Red Bull Content Pool