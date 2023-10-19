Галерея: Red Bull проведет Гран При США в ливрее, нарисованной болельщиком
Команда предложила всем желающим предлагать свои варианты раскраски. Победителем стал 39-летний графический дизайнер из Аргентины Франко Каваллоне, обыгравший в ливрее тему техасского флага
«Я помню, как узнал про конкурс, – рассказал победитель. – Это было во время второй тренировки в Майами. Я впервые приехал на Ф1 и увидел другую специальную ливрею, нарисованную обычным аргентинцем, таким, как я.
Вернувшись в гостиницу, я разузнал все про проект для болельщиков и стал разрабатывать раскраску для Остина. Источником вдохновения для меня стали звезды и полосы в национальных американских цветах».
Ливрея Red Bull RB19 для Гран При США
Фотограф: Red Bull Content Pool
Ливрея Red Bull RB19 для Гран При США
Фотограф: Red Bull Content Pool
Ливрея Red Bull RB19 для Гран При США
Фотограф: Red Bull Content Pool
Ливрея Red Bull RB19 для Гран При США
Фотограф: Red Bull Content Pool
Ливрея Red Bull RB19 для Гран При США
Фотограф: Red Bull Content Pool
Ливрея Red Bull RB19 для Гран При США
Фотограф: Red Bull Content Pool
Ливрея Red Bull RB19 для Гран При США
Фотограф: Red Bull Content Pool
Ливрея Red Bull RB19 для Гран При США
Фотограф: Red Bull Content Pool
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Галерея: Red Bull проведет Гран При США в ливрее, нарисованной болельщиком
Галерея: Red Bull проведет Гран При США в ливрее, нарисованной болельщиком Галерея: Red Bull проведет Гран При США в ливрее, нарисованной болельщиком
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