Формула 1 Гран При Лас-Вегаса
Галерея

Галерея: Red Bull подготовила особую ливрею для Лас-Вегаса

В предстоящие выходные RB19 сменят традиционный темно-синий цвет на фиолетовый, а на кузовных панелях появятся яркие неоновые полоски, символизирующие мировую столицу казино

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Специальная ливрея Red Bull Racing для Гран При Лас-Вегаса

Такой вариант раскраски был выбран по результатам конкурса для болельщиков – его победителем стала британка Линдси Палмер. Помимо полосок на деталях машины можно отыскать карточные масти и элементы рулетки, неотъемлемые составляющие Лас-Вегаса. 

Ранее RBR уже использовала ливреи, созданные болельщиками, на других американских гонках в Майами и Остине. 

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Специальная ливрея Red Bull Racing для Гран При Лас-Вегаса

Специальная ливрея Red Bull Racing для Гран При Лас-Вегаса
1 - 10

Фотограф: Red Bull Racing

Специальная ливрея Red Bull Racing для Гран При Лас-Вегаса

Специальная ливрея Red Bull Racing для Гран При Лас-Вегаса
2 - 10

Фотограф: Red Bull Content Pool

Специальная ливрея Red Bull Racing для Гран При Лас-Вегаса

Специальная ливрея Red Bull Racing для Гран При Лас-Вегаса
3 - 10

Фотограф: Red Bull Content Pool

Специальная ливрея Red Bull Racing для Гран При Лас-Вегаса

Специальная ливрея Red Bull Racing для Гран При Лас-Вегаса
4 - 10

Фотограф: Red Bull Content Pool

Специальная ливрея Red Bull Racing для Гран При Лас-Вегаса

Специальная ливрея Red Bull Racing для Гран При Лас-Вегаса
5 - 10

Фотограф: Red Bull Content Pool

Специальная ливрея Red Bull Racing для Гран При Лас-Вегаса

Специальная ливрея Red Bull Racing для Гран При Лас-Вегаса
6 - 10

Фотограф: Red Bull Content Pool

Специальная ливрея Red Bull Racing для Гран При Лас-Вегаса

Специальная ливрея Red Bull Racing для Гран При Лас-Вегаса
7 - 10

Фотограф: Red Bull Content Pool

Специальная ливрея Red Bull Racing для Гран При Лас-Вегаса

Специальная ливрея Red Bull Racing для Гран При Лас-Вегаса
8 - 10

Фотограф: Red Bull Racing

Специальная ливрея Red Bull Racing для Гран При Лас-Вегаса

Специальная ливрея Red Bull Racing для Гран При Лас-Вегаса
9 - 10

Фотограф: Red Bull Racing

Специальная ливрея Red Bull Racing для Гран При Лас-Вегаса

Специальная ливрея Red Bull Racing для Гран При Лас-Вегаса
10 - 10

Фотограф: Red Bull Racing

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