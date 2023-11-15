Галерея: Red Bull подготовила особую ливрею для Лас-Вегаса

Такой вариант раскраски был выбран по результатам конкурса для болельщиков – его победителем стала британка Линдси Палмер. Помимо полосок на деталях машины можно отыскать карточные масти и элементы рулетки, неотъемлемые составляющие Лас-Вегаса.

Ранее RBR уже использовала ливреи, созданные болельщиками, на других американских гонках в Майами и Остине.