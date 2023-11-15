Галерея: Red Bull подготовила особую ливрею для Лас-Вегаса
В предстоящие выходные RB19 сменят традиционный темно-синий цвет на фиолетовый, а на кузовных панелях появятся яркие неоновые полоски, символизирующие мировую столицу казино
Такой вариант раскраски был выбран по результатам конкурса для болельщиков – его победителем стала британка Линдси Палмер. Помимо полосок на деталях машины можно отыскать карточные масти и элементы рулетки, неотъемлемые составляющие Лас-Вегаса.
Ранее RBR уже использовала ливреи, созданные болельщиками, на других американских гонках в Майами и Остине.
Специальная ливрея Red Bull Racing для Гран При Лас-Вегаса
Фотограф: Red Bull Racing
Специальная ливрея Red Bull Racing для Гран При Лас-Вегаса
Фотограф: Red Bull Content Pool
Специальная ливрея Red Bull Racing для Гран При Лас-Вегаса
Фотограф: Red Bull Content Pool
Специальная ливрея Red Bull Racing для Гран При Лас-Вегаса
Фотограф: Red Bull Content Pool
Специальная ливрея Red Bull Racing для Гран При Лас-Вегаса
Фотограф: Red Bull Content Pool
Специальная ливрея Red Bull Racing для Гран При Лас-Вегаса
Фотограф: Red Bull Content Pool
Специальная ливрея Red Bull Racing для Гран При Лас-Вегаса
Фотограф: Red Bull Content Pool
Специальная ливрея Red Bull Racing для Гран При Лас-Вегаса
Фотограф: Red Bull Racing
Специальная ливрея Red Bull Racing для Гран При Лас-Вегаса
Фотограф: Red Bull Racing
Специальная ливрея Red Bull Racing для Гран При Лас-Вегаса
Фотограф: Red Bull Racing
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