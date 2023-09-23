Галерея: победителю и призерам Гран При Японии вручат интерактивные кубки
Компания Lenovo при поддержке дизайнеров Pininfarina разработала такие трофеи, каких в спорте еще не было
В последнее время промоутеры этапов Ф1 все дальше уходят от классических кубков, какие много десятилетий вручали на подиуме. Каждый хочет выделиться – и в Японии, что логично, решили продемонстрировать высокие технологии.
Итогом стали трофеи в форме выхлопных труб, которые дополнены множеством огоньков, сенсоров, кнопкой «Поцелуй меня» и способны взаимодействовать с пилотом.
По уверениям разработчиков, новые кубки запрограммированы так, что на церемонии награждения окрасятся в цвета национального флага победителя и призеров.
Фотограф: Lenovo
Фотограф: Lenovo
Фотограф: Lenovo
Фотограф: Lenovo
Фотограф: Lenovo
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