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Формула 1 / Гран При Японии Галерея

Галерея: победителю и призерам Гран При Японии вручат интерактивные кубки

Компания Lenovo при поддержке дизайнеров Pininfarina разработала такие трофеи, каких в спорте еще не было

Джонатан Нобл
Автор:
Призовые кубки Гран При Японии

В последнее время промоутеры этапов Ф1 все дальше уходят от классических кубков, какие много десятилетий вручали на подиуме. Каждый хочет выделиться – и в Японии, что логично, решили продемонстрировать высокие технологии. 

Итогом стали трофеи в форме выхлопных труб, которые дополнены множеством огоньков, сенсоров, кнопкой «Поцелуй меня» и способны взаимодействовать с пилотом. 

По уверениям разработчиков, новые кубки запрограммированы так, что на церемонии награждения окрасятся в цвета национального флага победителя и призеров. 

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Фотограф: Lenovo

Призовые кубки Гран При Японии
Призовые кубки Гран При Японии
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Фотограф: Lenovo

Призовые кубки Гран При Японии
Призовые кубки Гран При Японии
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Фотограф: Lenovo

Призовые кубки Гран При Японии
Призовые кубки Гран При Японии
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Фотограф: Lenovo

Призовые кубки Гран При Японии
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Фотограф: Lenovo

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