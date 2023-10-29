Формула 1 Гран При Мексики
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Галерея: Перес устроил аварию в первом повороте домашнего Гран При

Мексиканец хорошо стартовал с пятой позиции и поравнялся на длинной прямой с обладателем поула Шарлем Леклером – но затем на входе в первый поворот вывернул руль в сторону соперника. Для мексиканца авария закончилась сходом, а пилот Ferrari поехал дальше с поврежденным передним крылом

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Авария в первом повороте: Шарль Леклер, Ferrari SF-23, Серхио Перес, Red Bull RB19
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