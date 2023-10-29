Галерея: Перес устроил аварию в первом повороте домашнего Гран При
Мексиканец хорошо стартовал с пятой позиции и поравнялся на длинной прямой с обладателем поула Шарлем Леклером – но затем на входе в первый поворот вывернул руль в сторону соперника. Для мексиканца авария закончилась сходом, а пилот Ferrari поехал дальше с поврежденным передним крылом
Фотограф: Энди Хон / Motorsport Images
Фотограф: Энди Хон / Motorsport Images
Фотограф: Энди Хон / Motorsport Images
Фотограф: Энди Хон / Motorsport Images
Фотограф: Энди Хон / Motorsport Images
Фотограф: Энди Хон / Motorsport Images
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