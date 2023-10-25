Галерея: Перес проведет домашний Гран При в особом шлеме

«Дизайн Карлы получился правильным, – приводит слова Переса пресс-служба. – Ее работа идеально соединила для меня все, что символизирует Мексику. Там так много мелких деталей. Цвета великолепны.

Мексика остается со мной на каждом Гран При, но в эти выходные я с гордостью показываю ее на этом уникальном шлеме. Не думаю, что на пит-лейне когда-либо видели что-то подобное».

Шлем Серхио Переса, Red Bull Racing, для Гран При Мексики 1 - 6 Фотограф: Red Bull Content Pool Шлем Серхио Переса, Red Bull Racing, для Гран При Мексики 2 - 6 Фотограф: Red Bull Content Pool Шлем Серхио Переса, Red Bull Racing, для Гран При Мексики 3 - 6 Фотограф: Red Bull Content Pool Шлем Серхио Переса, Red Bull Racing, для Гран При Мексики 4 - 6 Фотограф: Red Bull Content Pool Шлем Серхио Переса, Red Bull Racing, для Гран При Мексики 5 - 6 Фотограф: Red Bull Content Pool Шлем Серхио Переса, Red Bull Racing, для Гран При Мексики 6 - 6 Фотограф: Red Bull Content Pool