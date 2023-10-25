Формула 1 Гран При Мексики
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Галерея: Перес проведет домашний Гран При в особом шлеме

Пилот Red Bull устроил конкурс для болельщиков и сам выбрал победителя – ей стала Карла Лозано, разработавшая дизайн с множеством мелочей. В этом шлеме Серхио проедет в предстоящие выходные на трассе братьев Родригес

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Шлем Серхио Переса, Red Bull Racing, для Гран При Мексики

«Дизайн Карлы получился правильным, – приводит слова Переса пресс-служба. – Ее работа идеально соединила для меня все, что символизирует Мексику. Там так много мелких деталей. Цвета великолепны.

Мексика остается со мной на каждом Гран При, но в эти выходные я с гордостью показываю ее на этом уникальном шлеме. Не думаю, что на пит-лейне когда-либо видели что-то подобное».

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