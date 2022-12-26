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Формула 1 Галерея

Галерея: особые ливреи команд Ф1 в сезоне-2022

В условиях лимита бюджетов участникам чемпионата стало сложнее готовить специальные раскраски своих машин. Но все же, в уходящем году мы увидели кое-что интересное

Галерея: особые ливреи команд Ф1 в сезоне-2022
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Alpine начала чемпионат в розовых спонсорских цветах BWT. В таком виде машина использовалась на двух первых этапах в Бахрейне и Саудовской Аравии, чтобы затем вернуться к корпоративной раскраске.

Эстебан Окон, Alpine F1 A522
Эстебан Окон, Alpine F1 A522
1/5

Фотограф: Эрик Юниус

Эстебан Окон, Alpine A522, Фернандо Алонсо, Alpine A522
Эстебан Окон, Alpine A522, Фернандо Алонсо, Alpine A522
2/5

Фотограф: Сэм Блоксэм / Motorsport Images

Эстебан Окон, Alpine A522
Эстебан Окон, Alpine A522
3/5

Фотограф: Карл Бингэм / Motorsport Images

Эстебан Окон, Alpine A522
Эстебан Окон, Alpine A522
4/5

Фотограф: Энди Хон / Motorsport Images

Фернандо Алонсо, Alpine A522, Эстебан Окон, Alpine A522
Фернандо Алонсо, Alpine A522, Эстебан Окон, Alpine A522
5/5

Фотограф: Энди Хон / Motorsport Images

Ferrari на домашнем Гран При отмечала 75-летие компании. Юбилейная ливрея добавила машинам желтого, в этот же цвет перекрасили комбинезоны пилотов и униформу всех сотрудников. 

Шарль Леклер, Ferrari F1-75
Шарль Леклер, Ferrari F1-75
1/5

Фотограф: Гленн Данбар / Motorsport Images

Шарль Леклер, Ferrari F1-75
Шарль Леклер, Ferrari F1-75
2/5

Фотограф: Гленн Данбар / Motorsport Images

Шарль Леклер, Ferrari F1-75
Шарль Леклер, Ferrari F1-75
3/5

Фотограф: Гленн Данбар / Motorsport Images

Шарль Леклер, Ferrari F1-75
Шарль Леклер, Ferrari F1-75
4/5

Фотограф: Алессио Моргезе

Обладатель поула Шарль Леклер, Ferrari, Карлос Сайнс, Ferrari
Обладатель поула Шарль Леклер, Ferrari, Карлос Сайнс, Ferrari
5/5

Фотограф: Марк Саттон / Motorsport Images

Активнее всех с ливреями экспериментировали в McLaren. Этапы в Сингапуре и Японии команда провела в спонсорской «неоновой» расцветке

Специальная ливрея McLaren MCL36 для Гран При Сингапура
Специальная ливрея McLaren MCL36 для Гран При Сингапура
1/8

Фотограф: McLaren

Специальная ливрея McLaren MCL36 для Гран При Сингапура
Специальная ливрея McLaren MCL36 для Гран При Сингапура
2/8

Фотограф: McLaren

Специальная ливрея McLaren MCL36 для Гран При Сингапура
Специальная ливрея McLaren MCL36 для Гран При Сингапура
3/8

Фотограф: McLaren

Специальная ливрея McLaren MCL36 для Гран При Сингапура
Специальная ливрея McLaren MCL36 для Гран При Сингапура
4/8

Фотограф: McLaren

Специальная ливрея McLaren MCL36 для Гран При Сингапура
Специальная ливрея McLaren MCL36 для Гран При Сингапура
5/8

Фотограф: McLaren

Специальная ливрея McLaren MCL36 для Гран При Сингапура
Специальная ливрея McLaren MCL36 для Гран При Сингапура
6/8

Фотограф: McLaren

Специальная ливрея McLaren MCL36 для Гран При Сингапура
Специальная ливрея McLaren MCL36 для Гран При Сингапура
7/8

Фотограф: McLaren

Специальная ливрея McLaren MCL36 для Гран При Сингапура
Специальная ливрея McLaren MCL36 для Гран При Сингапура
8/8

Фотограф: McLaren

…а в Абу-Даби второй год подряд позволила проявить себя местным художникам.

Ливрея McLaren MCL36 для Гран При Абу-Даби
Ливрея McLaren MCL36 для Гран При Абу-Даби
1/5

Фотограф: McLaren

Ливрея McLaren MCL36 для Гран При Абу-Даби
Ливрея McLaren MCL36 для Гран При Абу-Даби
2/5

Фотограф: McLaren

Ливрея McLaren MCL36 для Гран При Абу-Даби
Ливрея McLaren MCL36 для Гран При Абу-Даби
3/5

Фотограф: McLaren

Ливрея McLaren MCL36 для Гран При Абу-Даби
Ливрея McLaren MCL36 для Гран При Абу-Даби
4/5

Фотограф: McLaren

Ливрея McLaren MCL36 для Гран При Абу-Даби
Ливрея McLaren MCL36 для Гран При Абу-Даби
5/5

Фотограф: McLaren

Кроме того, накануне Гран При США Williams представила потрясающую раскраску машины, которая однозначно стала бы лучшей в сезоне. Увы, по ходу уик-энда ее пилоты выезжали на трассу только в обычных сине-черных цветах.

Специальная ливрея Williams в Остине
Специальная ливрея Williams в Остине
1/9

Фотограф: Williams

Специальная ливрея Williams в Остине
Специальная ливрея Williams в Остине
2/9

Фотограф: Williams

Специальная ливрея Williams в Остине
Специальная ливрея Williams в Остине
3/9

Фотограф: Williams

Специальная ливрея Williams в Остине
Специальная ливрея Williams в Остине
4/9

Фотограф: Williams

Специальная ливрея Williams в Остине
Специальная ливрея Williams в Остине
5/9

Фотограф: Williams

Специальная ливрея Williams в Остине
Специальная ливрея Williams в Остине
6/9

Фотограф: Williams

Специальная ливрея Williams в Остине
Специальная ливрея Williams в Остине
7/9

Фотограф: Williams

Специальная ливрея Williams в Остине
Специальная ливрея Williams в Остине
8/9

Фотограф: Williams

Специальная ливрея Williams в Остине
Специальная ливрея Williams в Остине
9/9

Фотограф: Williams

Наконец, перед Гран При Бельгии в паддоке пошли слухи, что Mercedes отважится частично перекрасить машину в красный в ознаменование прежних успехов в местной суточной гонке. Но дальше рисунков на прицепе-трейлере дело не зашло.

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Концепт ливреи Mercedes
Концепт ливреи Mercedes
1/2

Фотограф: Эрик Юниус

Концепт ливреи Mercedes
Концепт ливреи Mercedes
2/2

Фотограф: Эрик Юниус

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