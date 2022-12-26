Галерея: особые ливреи команд Ф1 в сезоне-2022
В условиях лимита бюджетов участникам чемпионата стало сложнее готовить специальные раскраски своих машин. Но все же, в уходящем году мы увидели кое-что интересное
Alpine начала чемпионат в розовых спонсорских цветах BWT. В таком виде машина использовалась на двух первых этапах в Бахрейне и Саудовской Аравии, чтобы затем вернуться к корпоративной раскраске.
Фотограф: Эрик Юниус
Фотограф: Сэм Блоксэм / Motorsport Images
Фотограф: Карл Бингэм / Motorsport Images
Фотограф: Энди Хон / Motorsport Images
Фотограф: Энди Хон / Motorsport Images
Ferrari на домашнем Гран При отмечала 75-летие компании. Юбилейная ливрея добавила машинам желтого, в этот же цвет перекрасили комбинезоны пилотов и униформу всех сотрудников.
Фотограф: Гленн Данбар / Motorsport Images
Фотограф: Гленн Данбар / Motorsport Images
Фотограф: Гленн Данбар / Motorsport Images
Фотограф: Алессио Моргезе
Фотограф: Марк Саттон / Motorsport Images
Активнее всех с ливреями экспериментировали в McLaren. Этапы в Сингапуре и Японии команда провела в спонсорской «неоновой» расцветке…
Фотограф: McLaren
Фотограф: McLaren
Фотограф: McLaren
Фотограф: McLaren
Фотограф: McLaren
Фотограф: McLaren
Фотограф: McLaren
Фотограф: McLaren
…а в Абу-Даби второй год подряд позволила проявить себя местным художникам.
Фотограф: McLaren
Фотограф: McLaren
Фотограф: McLaren
Фотограф: McLaren
Фотограф: McLaren
Кроме того, накануне Гран При США Williams представила потрясающую раскраску машины, которая однозначно стала бы лучшей в сезоне. Увы, по ходу уик-энда ее пилоты выезжали на трассу только в обычных сине-черных цветах.
Фотограф: Williams
Фотограф: Williams
Фотограф: Williams
Фотограф: Williams
Фотограф: Williams
Фотограф: Williams
Фотограф: Williams
Фотограф: Williams
Фотограф: Williams
Наконец, перед Гран При Бельгии в паддоке пошли слухи, что Mercedes отважится частично перекрасить машину в красный в ознаменование прежних успехов в местной суточной гонке. Но дальше рисунков на прицепе-трейлере дело не зашло.
Фотограф: Эрик Юниус
Фотограф: Эрик Юниус
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