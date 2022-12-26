Галерея: особые ливреи команд Ф1 в сезоне-2022

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Alpine начала чемпионат в розовых спонсорских цветах BWT. В таком виде машина использовалась на двух первых этапах в Бахрейне и Саудовской Аравии, чтобы затем вернуться к корпоративной раскраске.

Эстебан Окон, Alpine F1 A522 1 / 5 Фотограф: Эрик Юниус Эстебан Окон, Alpine A522, Фернандо Алонсо, Alpine A522 2 / 5 Фотограф: Сэм Блоксэм / Motorsport Images Эстебан Окон, Alpine A522 3 / 5 Фотограф: Карл Бингэм / Motorsport Images Эстебан Окон, Alpine A522 4 / 5 Фотограф: Энди Хон / Motorsport Images Фернандо Алонсо, Alpine A522, Эстебан Окон, Alpine A522 5 / 5 Фотограф: Энди Хон / Motorsport Images

Ferrari на домашнем Гран При отмечала 75-летие компании. Юбилейная ливрея добавила машинам желтого, в этот же цвет перекрасили комбинезоны пилотов и униформу всех сотрудников.

Шарль Леклер, Ferrari F1-75 1 / 5 Фотограф: Гленн Данбар / Motorsport Images Шарль Леклер, Ferrari F1-75 2 / 5 Фотограф: Гленн Данбар / Motorsport Images Шарль Леклер, Ferrari F1-75 3 / 5 Фотограф: Гленн Данбар / Motorsport Images Шарль Леклер, Ferrari F1-75 4 / 5 Фотограф: Алессио Моргезе Обладатель поула Шарль Леклер, Ferrari, Карлос Сайнс, Ferrari 5 / 5 Фотограф: Марк Саттон / Motorsport Images

Активнее всех с ливреями экспериментировали в McLaren. Этапы в Сингапуре и Японии команда провела в спонсорской «неоновой» расцветке…

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…а в Абу-Даби второй год подряд позволила проявить себя местным художникам.

Ливрея McLaren MCL36 для Гран При Абу-Даби 1 / 5 Фотограф: McLaren Ливрея McLaren MCL36 для Гран При Абу-Даби 2 / 5 Фотограф: McLaren Ливрея McLaren MCL36 для Гран При Абу-Даби 3 / 5 Фотограф: McLaren Ливрея McLaren MCL36 для Гран При Абу-Даби 4 / 5 Фотограф: McLaren Ливрея McLaren MCL36 для Гран При Абу-Даби 5 / 5 Фотограф: McLaren

Кроме того, накануне Гран При США Williams представила потрясающую раскраску машины, которая однозначно стала бы лучшей в сезоне. Увы, по ходу уик-энда ее пилоты выезжали на трассу только в обычных сине-черных цветах.

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Наконец, перед Гран При Бельгии в паддоке пошли слухи, что Mercedes отважится частично перекрасить машину в красный в ознаменование прежних успехов в местной суточной гонке. Но дальше рисунков на прицепе-трейлере дело не зашло.

Концепт ливреи Mercedes 1 / 2 Фотограф: Эрик Юниус Концепт ливреи Mercedes 2 / 2 Фотограф: Эрик Юниус