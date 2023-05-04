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Формула 1 / Гран При Майами Галерея

Галерея: паддок Ф1 в Майами разместили на стадионе

После дебютного уик-энда в 2022 году флоридские промоутеры доработали детали проведения своего этапа. В частности, часть паддока они перенесли под крышу бейсбольного стадиона Hard Rock. Вот как выглядит эта любопытная новинка

Гостевые зоны команд на стадионе Hard Rock
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Вид на паддок стадиона Хард-Рок
Вид на паддок стадиона Хард-Рок
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Фотограф: Александр Триниц

Комната гостеприимства команды Alfa Romeo F1 Team в паддоке
Комната гостеприимства команды Alfa Romeo F1 Team в паддоке
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Фотограф: Александр Триниц / Motorsport Images

Вид на стадион Хард Рок
Вид на стадион Хард Рок
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Фотограф: Александр Триниц

Вид на стадион Хард Рок
Вид на стадион Хард Рок
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Фотограф: Александр Триниц

Паддок Формулы-1 внутри стадиона "Хард Рок
Паддок Формулы-1 внутри стадиона
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Паддок Формулы-1 внутри стадиона "Хард Рок
Паддок Формулы-1 внутри стадиона
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Паддок Формулы-1 внутри стадиона "Хард Рок
Паддок Формулы-1 внутри стадиона
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Паддок Формулы-1 внутри стадиона "Хард Рок
Паддок Формулы-1 внутри стадиона
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