Галерея: паддок Ф1 в Майами разместили на стадионе
После дебютного уик-энда в 2022 году флоридские промоутеры доработали детали проведения своего этапа. В частности, часть паддока они перенесли под крышу бейсбольного стадиона Hard Rock. Вот как выглядит эта любопытная новинка
Фотограф: Александр Триниц
Фотограф: Александр Триниц / Motorsport Images
Фотограф: Александр Триниц
Фотограф: Александр Триниц
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