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Галерея: организаторы Гран При Катара переделают трассу

На «Лосаиле» переделают переделают комплекс боксов, так как прежние гаражи были рассчитаны для соревнований MotoGP и оказались тесными для команд Ф1

Адам Купер
Автор:
Реконструкция трассы «Лосаил»

Катар принял дебютную гонку Ф1 в 2021 году, когда множество этапов пришлось отменить из-за коронавируса. История получила продолжение – взяв паузу на 2022-й, чтобы провести турнир по футболу, местные организаторы подписали с промоутерами чемпионата десятилетний контракт. 

К предстоящему Гран При переделают комплекс боксов, пункт управления гонками, гостевые и командные зоны, а также пешеходные тоннели. Кроме того, по заверению местных организаторов, этап получит статус Кубка мира.

Уик-энд Ф1 на обновленном автодроме пройдет 6-8 октября.  

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Фотограф: QMMF

Реконструкция трассы «Лосаил»
Реконструкция трассы «Лосаил»
2/6

Фотограф: QMMF

Реконструкция трассы «Лосаил»
Реконструкция трассы «Лосаил»
3/6

Фотограф: QMMF

Реконструкция трассы «Лосаил»
Реконструкция трассы «Лосаил»
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Фотограф: QMMF

Реконструкция трассы «Лосаил»
Реконструкция трассы «Лосаил»
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Фотограф: QMMF

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Реконструкция трассы «Лосаил»
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Фотограф: QMMF

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