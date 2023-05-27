Галерея: организаторы Гран При Катара переделают трассу
На «Лосаиле» переделают переделают комплекс боксов, так как прежние гаражи были рассчитаны для соревнований MotoGP и оказались тесными для команд Ф1
Катар принял дебютную гонку Ф1 в 2021 году, когда множество этапов пришлось отменить из-за коронавируса. История получила продолжение – взяв паузу на 2022-й, чтобы провести турнир по футболу, местные организаторы подписали с промоутерами чемпионата десятилетний контракт.
К предстоящему Гран При переделают комплекс боксов, пункт управления гонками, гостевые и командные зоны, а также пешеходные тоннели. Кроме того, по заверению местных организаторов, этап получит статус Кубка мира.
Уик-энд Ф1 на обновленном автодроме пройдет 6-8 октября.
Фотограф: QMMF
Фотограф: QMMF
Фотограф: QMMF
Фотограф: QMMF
Фотограф: QMMF
Фотограф: QMMF
Самое важное:
«Не хотел так долго ехать на этих шинах, а пришлось». Макс о гонке в Монако
«Не хотел так долго ехать на этих шинах, а пришлось». Макс о гонке в Монако «Не хотел так долго ехать на этих шинах, а пришлось». Макс о гонке в Монако
Положение в общем зачете Формулы 1 после Гран При Монако
Положение в общем зачете Формулы 1 после Гран При Монако Положение в общем зачете Формулы 1 после Гран При Монако
Гран При Монако: пять быстрых выводов
Гран При Монако: пять быстрых выводов Гран При Монако: пять быстрых выводов
Ферстаппен победил в Монако, несмотря на капризы погоды
Ферстаппен победил в Монако, несмотря на капризы погоды Ферстаппен победил в Монако, несмотря на капризы погоды
Подпишитесь и получите доступ к Motorsport.com с помощью блокировщика рекламы.
От Формулы 1 до MotoGP мы ведем репортажи прямо из паддока, потому что мы любим наш спорт, как и вы. Для того чтобы продолжать предоставлять нашу экспертную журналистику, наш сайт использует рекламу. Тем не менее, мы хотим дать вам возможность пользоваться сайтом без рекламы и продолжать использовать ваш блокировщик рекламы.