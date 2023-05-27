Галерея: организаторы Гран При Катара переделают трассу

Катар принял дебютную гонку Ф1 в 2021 году, когда множество этапов пришлось отменить из-за коронавируса. История получила продолжение – взяв паузу на 2022-й, чтобы провести турнир по футболу, местные организаторы подписали с промоутерами чемпионата десятилетний контракт.

К предстоящему Гран При переделают комплекс боксов, пункт управления гонками, гостевые и командные зоны, а также пешеходные тоннели. Кроме того, по заверению местных организаторов, этап получит статус Кубка мира.

Уик-энд Ф1 на обновленном автодроме пройдет 6-8 октября.

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