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Формула 1 / Гран При Майами Галерея

Галерея: на Формулу 1 в Майами приехали двое из трех богатейших людей в мире

Гостями команд по ходу субботней квалификации стали глава Tesla и SpaceX Илон Маск и основатель Amazon Джефф Безос. По данным Forbes, они занимают второе и третье место в списке самых состоятельных землян

Джефф Безос, основатель Amazon, со своей подругой Лорен Санчес и Микой Хаккиненом
Илон Маск в паддоке со своим сыном X AE A-XII
Илон Маск в паддоке со своим сыном X AE A-XII
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Фотограф: Марк Саттон / Motorsport Images

Джефф Безос, основатель Amazon, Стефано Доменикали, генеральный директор Формулы 1, Грег Маффей, исполнительный директор Liberty Media Зак Браун, генеральный директор McLaren Racing
Джефф Безос, основатель Amazon, Стефано Доменикали, генеральный директор Формулы 1, Грег Маффей, исполнительный директор Liberty Media Зак Браун, генеральный директор McLaren Racing
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Фотограф: Стивен Ти / Motorsport Images

Илон Маск, Стефано Доменикали, генеральный директор Формулы 1, Грег Маффей, исполнительный директор Liberty Media, Кристиан Хорнер, руководитель Red Bull Racing
Илон Маск, Стефано Доменикали, генеральный директор Формулы 1, Грег Маффей, исполнительный директор Liberty Media, Кристиан Хорнер, руководитель Red Bull Racing
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Фотограф: Марк Саттон / Motorsport Images

Джефф Безос, основатель Amazon, готовится к поездке по трассе
Джефф Безос, основатель Amazon, готовится к поездке по трассе
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Фотограф: Майкл Поттс / Motorsport Images

Джефф Безос, основатель Amazon, Зак Браун, генеральный директор McLaren Racing
Джефф Безос, основатель Amazon, Зак Браун, генеральный директор McLaren Racing
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Фотограф: Стивен Ти / Motorsport Images

Джефф Безос, основатель Amazon, со своей подругой Лорен Санчес и Микой Хаккиненом
Джефф Безос, основатель Amazon, со своей подругой Лорен Санчес и Микой Хаккиненом
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Фотограф: Марк Саттон / Motorsport Images

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