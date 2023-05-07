Галерея: на Формулу 1 в Майами приехали двое из трех богатейших людей в мире
Гостями команд по ходу субботней квалификации стали глава Tesla и SpaceX Илон Маск и основатель Amazon Джефф Безос. По данным Forbes, они занимают второе и третье место в списке самых состоятельных землян
Фотограф: Марк Саттон / Motorsport Images
Фотограф: Стивен Ти / Motorsport Images
Фотограф: Марк Саттон / Motorsport Images
Фотограф: Майкл Поттс / Motorsport Images
Фотограф: Стивен Ти / Motorsport Images
Фотограф: Марк Саттон / Motorsport Images
Маск и Безос уступают по уровню богатства не Скруджу Макдаку, как многие наверняка подумали, а президенту Louis Vuitton Moët Hennessy Бернару Арно.
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