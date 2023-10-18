Формула 1 Гран При Лас-Вегаса
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Галерея: Mercedes обустроит на этапе в Лас-Вегасе особую гостевую зону

На новом этапе Ф1 в Столице казино, который пройдет 16-18 ноября, гостей команды ждут три этажа с живой музыкой, танцполом, элитной кухней, зонами отдыха и смотровой площадкой на верхнем уровне

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Гостевая зона Mercedes для Гран При Лас-Вегаса
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Гостевая зона Mercedes для Гран При Лас-Вегаса

Гостевая зона Mercedes для Гран При Лас-Вегаса
1 - 9

Фотограф: Mercedes-Benz

Гостевая зона Mercedes для Гран При Лас-Вегаса

Гостевая зона Mercedes для Гран При Лас-Вегаса
2 - 9

Фотограф: Mercedes-Benz

Гостевая зона Mercedes для Гран При Лас-Вегаса

Гостевая зона Mercedes для Гран При Лас-Вегаса
3 - 9

Фотограф: Mercedes-Benz

Гостевая зона Mercedes для Гран При Лас-Вегаса

Гостевая зона Mercedes для Гран При Лас-Вегаса
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Фотограф: Mercedes-Benz

Гостевая зона Mercedes для Гран При Лас-Вегаса

Гостевая зона Mercedes для Гран При Лас-Вегаса
5 - 9

Фотограф: Mercedes-Benz

Гостевая зона Mercedes для Гран При Лас-Вегаса

Гостевая зона Mercedes для Гран При Лас-Вегаса
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Фотограф: Mercedes-Benz

Гостевая зона Mercedes для Гран При Лас-Вегаса

Гостевая зона Mercedes для Гран При Лас-Вегаса
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Фотограф: Mercedes-Benz

Гостевая зона Mercedes для Гран При Лас-Вегаса

Гостевая зона Mercedes для Гран При Лас-Вегаса
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Фотограф: Mercedes-Benz

Гостевая зона Mercedes для Гран При Лас-Вегаса

Гостевая зона Mercedes для Гран При Лас-Вегаса
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Фотограф: Mercedes-Benz

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