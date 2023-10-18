Галерея: Mercedes обустроит на этапе в Лас-Вегасе особую гостевую зону
На новом этапе Ф1 в Столице казино, который пройдет 16-18 ноября, гостей команды ждут три этажа с живой музыкой, танцполом, элитной кухней, зонами отдыха и смотровой площадкой на верхнем уровне
Гостевая зона Mercedes для Гран При Лас-Вегаса
Фотограф: Mercedes-Benz
Гостевая зона Mercedes для Гран При Лас-Вегаса
Фотограф: Mercedes-Benz
Гостевая зона Mercedes для Гран При Лас-Вегаса
Фотограф: Mercedes-Benz
Гостевая зона Mercedes для Гран При Лас-Вегаса
Фотограф: Mercedes-Benz
Гостевая зона Mercedes для Гран При Лас-Вегаса
Фотограф: Mercedes-Benz
Гостевая зона Mercedes для Гран При Лас-Вегаса
Фотограф: Mercedes-Benz
Гостевая зона Mercedes для Гран При Лас-Вегаса
Фотограф: Mercedes-Benz
Гостевая зона Mercedes для Гран При Лас-Вегаса
Фотограф: Mercedes-Benz
Гостевая зона Mercedes для Гран При Лас-Вегаса
Фотограф: Mercedes-Benz
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Галерея: Mercedes обустроит на этапе в Лас-Вегасе особую гостевую зону
Галерея: Mercedes обустроит на этапе в Лас-Вегасе особую гостевую зону Галерея: Mercedes обустроит на этапе в Лас-Вегасе особую гостевую зону
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