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Формула 1 / Гран При Сингапура Галерея

Галерея: McLaren показала особую ливрею для Сингапура и Японии

Британская команда в третий рез в нынешнем сезоне поменяет раскраску своих машин

Алекс Калинаукас
Автор:
Ливрея McLaren MCL60 для Гран При Сингапура

Главным изменением стал отказ от оранжевых боковин понтонов в пользу черных со спонсорскими логотипами OKX.

Ранее команда уже готовила специальные ливреи для Гран При Монако по случаю своего 60-летия – отметив успехи в главных гонках планеты, составляющих «Тройную корону», – а также «хромированную» версию для Сильверстоуна. 

Также в предстоящий уик-энд в Сингапуре особенная раскраска будет у Williams, ее выбрали болельщики.  

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Ливрея McLaren MCL60 для Гран При Сингапура
Ливрея McLaren MCL60 для Гран При Сингапура
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Фотограф: McLaren

Ливрея McLaren MCL60 для Гран При Сингапура
Ливрея McLaren MCL60 для Гран При Сингапура
2/10

Фотограф: McLaren

Ливрея McLaren MCL60 для Гран При Сингапура
Ливрея McLaren MCL60 для Гран При Сингапура
3/10

Фотограф: McLaren

Ливрея McLaren MCL60 для Гран При Сингапура
Ливрея McLaren MCL60 для Гран При Сингапура
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Фотограф: McLaren

Ливрея McLaren MCL60 для Гран При Сингапура
Ливрея McLaren MCL60 для Гран При Сингапура
5/10

Фотограф: McLaren

Ливрея McLaren MCL60 для Гран При Сингапура
Ливрея McLaren MCL60 для Гран При Сингапура
6/10

Фотограф: McLaren

Ливрея McLaren MCL60 для Гран При Сингапура
Ливрея McLaren MCL60 для Гран При Сингапура
7/10

Фотограф: McLaren

Ливрея McLaren MCL60 для Гран При Сингапура
Ливрея McLaren MCL60 для Гран При Сингапура
8/10

Фотограф: McLaren

Ливрея McLaren MCL60 для Гран При Сингапура
Ливрея McLaren MCL60 для Гран При Сингапура
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Фотограф: McLaren

Ливрея McLaren MCL60 для Гран При Сингапура
Ливрея McLaren MCL60 для Гран При Сингапура
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Фотограф: McLaren

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