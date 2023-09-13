Галерея: McLaren показала особую ливрею для Сингапура и Японии

Главным изменением стал отказ от оранжевых боковин понтонов в пользу черных со спонсорскими логотипами OKX.

Ранее команда уже готовила специальные ливреи для Гран При Монако по случаю своего 60-летия – отметив успехи в главных гонках планеты, составляющих «Тройную корону», – а также «хромированную» версию для Сильверстоуна.

Также в предстоящий уик-энд в Сингапуре особенная раскраска будет у Williams, ее выбрали болельщики.

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