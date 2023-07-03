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Галерея: McLaren подготовила особую ливрею для Сильверстоуна

Новая раскраска с большим количеством «хромированного» серебряного цвета должна напомнить о недавнем периоде в истории команды, когда с 2006 по 2014 годы ее машины были окрашены именно так. Главным успехом тех лет стал титул Льюиса Хэмилтона в 2008-м

Ливрея McLaren MCL36 для Гран При Великобритании
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Фотограф: McLaren

Ливрея McLaren MCL36 для Гран При Великобритании
Ливрея McLaren MCL36 для Гран При Великобритании
2/8

Фотограф: McLaren

Ливрея McLaren MCL36 для Гран При Великобритании
Ливрея McLaren MCL36 для Гран При Великобритании
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Фотограф: Сэм Холл

Ливрея McLaren MCL36 для Гран При Великобритании
Ливрея McLaren MCL36 для Гран При Великобритании
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Фотограф: Сэм Холл

Ливрея McLaren MCL36 для Гран При Великобритании
Ливрея McLaren MCL36 для Гран При Великобритании
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Ливрея McLaren MCL36 для Гран При Великобритании
Ливрея McLaren MCL36 для Гран При Великобритании
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Фотограф: McLaren

Ливрея McLaren MCL36 для Гран При Великобритании
Ливрея McLaren MCL36 для Гран При Великобритании
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Фотограф: Сэм Холл

Льюис Хэмилтон, McLaren MP4-23, 2008 год
Льюис Хэмилтон, McLaren MP4-23, 2008 год
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Фотограф: Эндрю Ферраро / Motorsport Images

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Что мировые СМИ написали о Гран При Австрии
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