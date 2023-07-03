Галерея: McLaren подготовила особую ливрею для Сильверстоуна
Новая раскраска с большим количеством «хромированного» серебряного цвета должна напомнить о недавнем периоде в истории команды, когда с 2006 по 2014 годы ее машины были окрашены именно так. Главным успехом тех лет стал титул Льюиса Хэмилтона в 2008-м
Фотограф: McLaren
Фотограф: McLaren
Фотограф: Сэм Холл
Фотограф: Сэм Холл
Фотограф: Сэм Холл
Фотограф: McLaren
Фотограф: Сэм Холл
Фотограф: Эндрю Ферраро / Motorsport Images
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